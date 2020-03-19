***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)325.542 326.779DİĞER KAPSAMLI GELİRLER97.043 -14.343Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-362 -1.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-464 -1.524Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler102 335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar97.405 -13.154Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri122.455 -17.474Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar1.731.666 2.855.145 4.586.811 1.096.832 410.106 1.506.938REHİNLİ KIYMETLER120.041.849 3.243.528 123.285.377 83.812.553 1.984.313 85.796.866Menkul Kıymetler868.400 17.464 885.864 367.817 15.467 383.284Teminat Senetleri1.568 0 1.568 0 0 0Emtia1.133.811 170.202 1.304.013 810.667 157.265 967.932Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.390.561 0 19.390.561 14.090.933 0 14.090.933Diğer Rehinli Kıymetler98.646.629 3.055.862 101.702.491 68.542.256 1.811.581 70.353.837Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI150.925.590 25.944.844 176.870.434 92.390.716 10.783.810 103.174.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.005.327 -48.308Alınan Kar Payları2.197.402 1.466.807Ödenen Kar Payları-1.551.617 -932.287Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar137.896 66.183Elde Edilen Diğer Kazançlar4.634 1.937Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar54.498 13.893Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-238.290 -139.703Ödenen Vergiler-140.996 -77.900Diğer541.800 -447.238Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim591.465 778.123Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.604.090 -18.891Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-442.619 -247.775Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.488.357 -3.172.977Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış113.966 -116.929Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-132.338 817.115Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.741.200 2.999.246Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)17.601 -10.378Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)386.102 528.712Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.596.792 729.815YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.379.312 -1.004.935İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-42.543 -258.448Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.915.774 -2.312.197Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar244.065 1.565.710Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-665.060 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit955.323 2.182.216Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit29.212.338 14.076.235Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.212.214 -12.009.019İhraç Edilen Sermaye Araçları0 115.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-44.801 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi61.967 210.064Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-765.230 2.117.160Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.417.635 1.300.475Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830879BIST