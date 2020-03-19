***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
19.03.2020 19:01
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
325.542 326.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
97.043 -14.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-362 -1.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-464 -1.524
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
102 335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
97.405 -13.154
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
122.455 -17.474
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.731.666 2.855.145 4.586.811 1.096.832 410.106 1.506.938
REHİNLİ KIYMETLER
120.041.849 3.243.528 123.285.377 83.812.553 1.984.313 85.796.866
Menkul Kıymetler
868.400 17.464 885.864 367.817 15.467 383.284
Teminat Senetleri
1.568 0 1.568 0 0 0
Emtia
1.133.811 170.202 1.304.013 810.667 157.265 967.932
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.390.561 0 19.390.561 14.090.933 0 14.090.933
Diğer Rehinli Kıymetler
98.646.629 3.055.862 101.702.491 68.542.256 1.811.581 70.353.837
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
150.925.590 25.944.844 176.870.434 92.390.716 10.783.810 103.174.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.005.327 -48.308
Alınan Kar Payları
2.197.402 1.466.807
Ödenen Kar Payları
-1.551.617 -932.287
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
137.896 66.183
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.634 1.937
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
54.498 13.893
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-238.290 -139.703
Ödenen Vergiler
-140.996 -77.900
Diğer
541.800 -447.238
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
591.465 778.123
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.604.090 -18.891
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-442.619 -247.775
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.488.357 -3.172.977
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
113.966 -116.929
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-132.338 817.115
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.741.200 2.999.246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
17.601 -10.378
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
386.102 528.712
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.596.792 729.815
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.379.312 -1.004.935
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-42.543 -258.448
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.915.774 -2.312.197
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
244.065 1.565.710
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-665.060 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
955.323 2.182.216
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29.212.338 14.076.235
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.212.214 -12.009.019
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 115.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-44.801 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
61.967 210.064
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-765.230 2.117.160
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.417.635 1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.652.405 3.417.635
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830879
BIST