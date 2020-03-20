***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)325.542 326.779DİĞER KAPSAMLI GELİRLER97.043 -14.343Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-362 -1.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-464 -1.524Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler102 335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar97.405 -13.154Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri122.455 -17.474Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.050 4.320TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)422.585 312.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.267 1.108.020 0 1.108.020TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519Yeni Bakiye905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.519 138.267 1.101.501 0 1.101.501Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -13.154 0 -13.154 0 0 326.779 312.436 0 312.436Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.267 0 -138.267 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.267 0 -138.267 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 97.405 0 97.405 0 0 325.542 422.585 0 422.585Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.260 6.519 -326.779 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.260 6.519 -326.779 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.131 0 77.131 530.223 0 325.542 1.962.849 0 1.962.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 2.302.874 1.715.439Kredilerden Alınan Kar Payları1.982.151 1.493.510Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler18.013 23.290Bankalardan Alınan Gelirler5.085 6.789Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler245.515 174.125Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar13.951 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar215.452 174.125İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler16.112 0Finansal Kiralama Gelirleri18.105 9.788Diğer Kar Payı Gelirleri34.005 7.937KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -1.622.405 -1.101.791Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.189.594 -856.009Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-62.792 -44.741Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-13.337 -4.132İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-333.299 -196.909Kiralama Kar Payı Giderleri-21.679 0Diğer Kar Payı Giderleri-1.704 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)680.469 613.648NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ84.420 49.310Alınan Ücret ve Komisyonlar137.896 76.367Gayri Nakdi Kredilerden70.294 40.771DiğerIV-12 67.602 35.596Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-53.476 -27.057Gayri Nakdi Kredilere-44 -50DiğerIV-12 -53.432 -27.007TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 512.000 273.036Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-5.544 -8.792Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)472.164 247.739Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)45.380 34.089DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 116.626 38.072FAALİYET BRÜT KÂRI1.393.515 974.066BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -367.492 -162.520DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-110.257 -65.100PERSONEL GİDERLERİ (-)-238.290 -150.620DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -234.507 -180.070NET FAALİYET KARI (ZARARI)442.969 415.756BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)ldirim/831005BIST