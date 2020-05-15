***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
15.05.2020 20:27
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
142.850 52.650
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-69.729 -11.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-69.729 -11.906
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-94.873 -15.469
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.144 3.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.121 40.744
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.906 0 -11.906 0 0 52.650 40.744 0 40.744
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -32.197 0 -32.197 209.828 318.878 52.650 1.567.970 0 1.567.970
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.729 0 -69.729 0 0 142.850 73.121 0 73.121
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 7.418 0 7.418 528.706 324.887 142.850 4.233.814 0 4.233.814
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 620.238 512.604
Kredilerden Alınan Kar Payları
489.346 458.027
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.504 6.152
Bankalardan Alınan Gelirler
3.522 1.410
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
116.751 34.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.020 859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
107.326 33.882
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.405 0
Finansal Kiralama Gelirleri
4.818 3.476
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.297 8.798
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -290.632 -406.851
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-193.266 -291.351
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-76.320 -109.823
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-7.334 -791
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.129 -4.886
Diğer Kar Payı Giderleri
-7.583 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
329.606 105.753
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.179 15.387
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.952 27.405
Gayri Nakdi Kredilerden
19.376 15.631
Diğer
IV-12 21.576 11.774
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.773 -12.018
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
IV-12 -20.773 -12.018
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 121.838 126.020
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.361 61
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-53.643 118.130
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
169.120 7.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 64.750 43.417
FAALİYET BRÜT KÂRI
536.373 290.577
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -156.893 -76.144
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-72.377 -22.862
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-66.676 -64.371
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -72.579 -55.267
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
167.848 71.933
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 167.848 71.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -24.998 -19.283
Cari Vergi Karşılığı
-58.887 -30.231
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.986 -6.614
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.875 17.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 142.850 52.650
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 142.850 52.650
Grubun Karı (Zararı)
142.850 52.650
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00079000 0,00052000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.085.552 9.979.846 13.065.398 2.139.229 8.594.826 10.734.055
Nakit ve Nakit Benzerleri
123.252 3.356.423 3.479.675 126.503 4.760.675 4.887.178
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 122.209 2.343.635 2.465.844 125.363 2.806.682 2.932.045
Bankalar
I-3 1.179 1.013.600 1.014.779 1.175 1.955.189 1.956.364
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-136 -812 -948 -35 -1.196 -1.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.045.335 2.045.335 0 1.569.915 1.569.915
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.045.335 2.045.335 0 1.569.915 1.569.915
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 2.881.372 4.326.103 7.207.475 1.956.977 2.228.162 4.185.139
Devlet Borçlanma Senetleri
2.703.535 4.318.043 7.021.578 1.848.502 2.228.162 4.076.664
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
177.837 8.060 185.897 108.475 0 108.475
Türev Finansal Varlıklar
80.928 251.985 332.913 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 80.928 251.985 332.913 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.430.408 9.897.489 20.327.897 10.564.424 8.257.320 18.821.744
Krediler
I-5 10.793.273 9.283.671 20.076.944 10.905.962 7.682.783 18.588.745
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 100.957 129.120 230.077 71.262 110.494 181.756
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 600.624 600.624 0 547.454 547.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 600.624 600.624 0 547.454 547.454
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-463.822 -115.926 -579.748 -412.800 -83.411 -496.211
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 4.819 0 4.819
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 403.461 0 403.461 412.044 0 412.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 22.564 0 22.564 21.354 0 21.354
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.564 0 22.564 21.354 0 21.354
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 92.570 0 92.570 33.537 0 33.537
DİĞER AKTİFLER
I-17 412.719 59.204 471.923 267.621 53.610 321.231
VARLIKLAR TOPLAMI
14.454.848 19.936.539 34.391.387 13.443.028 16.905.756 30.348.784
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
II-1 9.711.241 15.269.517 24.980.758 10.026.411 12.926.804 22.953.215
ALINAN KREDİLER
II-3 2.342.361 763.614 3.105.975 2.722.754 882.162 3.604.916
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
212.261 0 212.261 344.550 0 344.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
82.306 231.623 313.929 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 82.306 231.623 313.929 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 148.401 1.297 149.698 149.973 1.833 151.806
KARŞILIKLAR
II-7 213.482 36.645 250.127 154.030 37.024 191.054
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
52.597 0 52.597 36.390 0 36.390
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
160.885 36.645 197.530 117.640 37.024 154.664
CARİ VERGİ BORCU
II-8 103.453 0 103.453 108.911 0 108.911
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 589.861 589.861 0 537.047 537.047
Krediler
0 589.861 589.861 0 537.047 537.047
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 415.137 36.374 451.511 327.730 116.659 444.389
ÖZKAYNAKLAR
II-11 4.249.410 -15.596 4.233.814 1.940.155 20.538 1.960.693
Ödenmiş Sermaye
3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.014 -15.596 7.418 56.609 20.538 77.147
Kar Yedekleri
528.706 0 528.706 528.706 0 528.706
Yasal Yedekler
51.437 0 51.437 51.437 0 51.437
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
446.406 0 446.406 446.406 0 446.406
Diğer Kar Yedekleri
30.863 0 30.863 30.863 0 30.863
Kar veya Zarar
467.737 0 467.737 324.887 0 324.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
324.887 0 324.887 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
142.850 0 142.850 324.887 0 324.887
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.478.052 16.913.335 34.391.387 15.785.650 14.563.134 30.348.784
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 13.017.420 43.144.378 56.161.798 10.221.085 19.652.025 29.873.110
GARANTİ VE KEFALETLER
5.358.879 3.952.045 9.310.924 5.111.562 3.260.972 8.372.534
Teminat Mektupları
5.295.225 3.135.967 8.431.192 5.030.916 2.592.127 7.623.043
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
42.044 1.082 43.126 66.261 0 66.261
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.566 400.745 402.311 1.566 258.519 260.085
Diğer Teminat Mektupları
5.251.615 2.734.140 7.985.755 4.963.089 2.333.608 7.296.697
Banka Kredileri
3.711 58.144 61.855 2.791 74.222 77.013
İthalat Kabul Kredileri
3.711 58.144 61.855 2.791 74.222 77.013
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
59.943 753.648 813.591 77.855 594.623 672.478
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
59.943 753.648 813.591 77.855 594.623 672.478
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.286 4.286 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 2.040.533 2.900.872 4.941.405 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Cayılamaz Taahhütler
2.040.533 2.900.872 4.941.405 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
624.662 2.900.872 3.525.534 228.159 1.417.606 1.645.765
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.186.864 0 1.186.864 905.909 0 905.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
186.480 0 186.480 160.387 0 160.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.381 0 3.381 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.883 0 32.883 27.265 0 27.265
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.263 0 6.263 10.391 0 10.391
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 5.618.008 36.291.461 41.909.469 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.618.008 36.291.461 41.909.469 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.578.101 27.316.522 32.894.623 3.772.649 13.166.266 16.938.915
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.794.706 11.677.986 16.472.692 3.497.697 5.220.975 8.718.672
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
783.395 15.638.536 16.421.931 274.952 7.945.291 8.220.243
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
39.907 8.974.939 9.014.846 1.381 1.807.181 1.808.562
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
153.297.292 9.479.788 162.777.080 140.704.505 6.292.819 146.997.324
EMANET KIYMETLER
17.679.098 5.277.343 22.956.441 20.662.656 3.049.291 23.711.947
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.319.802 12.873 13.332.675 17.424.781 9.830 17.434.611
Tahsile Alınan Çekler
1.411.325 192.875 1.604.200 1.156.709 174.924 1.331.633
Tahsile Alınan Ticari Senetler
264.289 8.957 273.246 349.500 9.392 358.892
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
2.683.682 5.062.638 7.746.320 1.731.666 2.855.145 4.586.811
REHİNLİ KIYMETLER
135.618.194 4.202.445 139.820.639 120.041.849 3.243.528 123.285.377
Menkul Kıymetler
932.036 19.157 951.193 868.400 17.464 885.864
Teminat Senetleri
58.693 0 58.693 1.568 0 1.568
Emtia
1.294.980 184.169 1.479.149 1.133.811 170.202 1.304.013
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
22.038.635 0 22.038.635 19.390.561 0 19.390.561
Diğer Rehinli Kıymetler
111.292.970 3.999.119 115.292.089 98.646.629 3.055.862 101.702.491
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
166.314.712 52.624.166 218.938.878 150.925.590 25.944.844 176.870.434
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.703.989 -241.599
Alınan Kar Payları
575.813 242.454
Ödenen Kar Payları
-226.702 -259.958
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.952 34.745
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.977 880
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.108 14.680
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-66.676 -47.603
Ödenen Vergiler
-71.663 -39.182
Diğer
1.437.180 -187.615
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.359.157 1.047.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-483.339 -622.643
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
426.268 -129.449
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.175.364 -256.124
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-436.274 -17.235
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
792.357 -12.945
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-541.856 2.060.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.843 -4.122
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
51.208 29.923
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
344.832 806.082
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.104.158 -822.211
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.755 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.429 -9.365
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.277 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.369.022 -949.956
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
282.771 137.110
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.502.520 9.364
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.688.869 3.058.478
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.375.093 -3.040.919
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.200.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.256 -8.195
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
44.344 107.907
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.212.462 101.142
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.652.405 3.417.635
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.439.943 3.518.777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845600
BIST