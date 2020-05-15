***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)142.850 52.650DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-69.729 -11.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-69.729 -11.906Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-94.873 -15.469Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.144 3.563TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.121 40.744Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.906 0 -11.906 0 0 52.650 40.744 0 40.744Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -32.197 0 -32.197 209.828 318.878 52.650 1.567.970 0 1.567.970Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.729 0 -69.729 0 0 142.850 73.121 0 73.121Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 7.418 0 7.418 528.706 324.887 142.850 4.233.814 0 4.233.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 620.238 512.604Kredilerden Alınan Kar Payları489.346 458.027Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler1.504 6.152Bankalardan Alınan Gelirler3.522 1.410Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler116.751 34.741Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.020 859Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar107.326 33.882İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.405 0Finansal Kiralama Gelirleri4.818 3.476Diğer Kar Payı Gelirleri4.297 8.798KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -290.632 -406.851Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-193.266 -291.351Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-76.320 -109.823Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-7.334 -791İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-6.129 -4.886Diğer Kar Payı Giderleri-7.583 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)329.606 105.753NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.179 15.387Alınan Ücret ve Komisyonlar40.952 27.405Gayri Nakdi Kredilerden19.376 15.631DiğerIV-12 21.576 11.774Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-20.773 -12.018Gayri Nakdi Kredilere0 0DiğerIV-12 -20.773 -12.018TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 121.838 126.020Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.361 61Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-53.643 118.130Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)169.120 7.829DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 64.750 43.417FAALİYET BRÜT KÂRI536.373 290.577BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -156.893 -76.144DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-72.377 -22.862PERSONEL GİDERLERİ (-)-66.676 -64.371DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -72.579 -55.267NET FAALİYET KARI (ZARARI)167.848 71.933BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 167.848 71.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -24.998 -19.283Cari Vergi Karşılığı-58.887 -30.231Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.986 -6.614Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi39.875 17.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 142.850 52.650DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 142.850 52.650Grubun Karı (Zararı)142.850 52.650Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00079000 0,00052000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.085.552 9.979.846 13.065.398 2.139.229 8.594.826 10.734.055Nakit ve Nakit Benzerleri123.252 3.356.423 3.479.675 126.503 4.760.675 4.887.178Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 122.209 2.343.635 2.465.844 125.363 2.806.682 2.932.045BankalarI-3 1.179 1.013.600 1.014.779 1.175 1.955.189 1.956.364Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-136 -812 -948 -35 -1.196 -1.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.045.335 2.045.335 0 1.569.915 1.569.915Devlet Borçlanma Senetleri0 2.045.335 2.045.335 0 1.569.915 1.569.915Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 2.881.372 4.326.103 7.207.475 1.956.977 2.228.162 4.185.139Devlet Borçlanma Senetleri2.703.535 4.318.043 7.021.578 1.848.502 2.228.162 4.076.664Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar177.837 8.060 185.897 108.475 0 108.475Türev Finansal Varlıklar80.928 251.985 332.913 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 80.928 251.985 332.913 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.430.408 9.897.489 20.327.897 10.564.424 8.257.320 18.821.744KredilerI-5 10.793.273 9.283.671 20.076.944 10.905.962 7.682.783 18.588.745Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 100.957 129.120 230.077 71.262 110.494 181.756İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 600.624 600.624 0 547.454 547.454Devlet Borçlanma Senetleri0 600.624 600.624 0 547.454 547.454Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-463.822 -115.926 -579.748 -412.800 -83.411 -496.211SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.574 0 7.574 4.819 0 4.819İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 403.461 0 403.461 412.044 0 412.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 22.564 0 22.564 21.354 0 21.354Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer22.564 0 22.564 21.354 0 21.354YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 92.570 0 92.570 33.537 0 33.537DİĞER AKTİFLERI-17 412.719 59.204 471.923 267.621 53.610 321.231VARLIKLAR TOPLAMI14.454.848 19.936.539 34.391.387 13.443.028 16.905.756 30.348.784YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 9.711.241 15.269.517 24.980.758 10.026.411 12.926.804 22.953.215ALINAN KREDİLERII-3 2.342.361 763.614 3.105.975 2.722.754 882.162 3.604.916PARA PİYASALARINA BORÇLAR212.261 0 212.261 344.550 0 344.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER82.306 231.623 313.929 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 82.306 231.623 313.929 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 148.401 1.297 149.698 149.973 1.833 151.806KARŞILIKLARII-7 213.482 36.645 250.127 154.030 37.024 191.054Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı52.597 0 52.597 36.390 0 36.390Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar160.885 36.645 197.530 117.640 37.024 154.664CARİ VERGİ BORCUII-8 103.453 0 103.453 108.911 0 108.911ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 589.861 589.861 0 537.047 537.047Krediler0 589.861 589.861 0 537.047 537.047Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 415.137 36.374 451.511 327.730 116.659 444.389ÖZKAYNAKLARII-11 4.249.410 -15.596 4.233.814 1.940.155 20.538 1.960.693Ödenmiş Sermaye3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.014 -15.596 7.418 56.609 20.538 77.147Kar Yedekleri528.706 0 528.706 528.706 0 528.706Yasal Yedekler51.437 0 51.437 51.437 0 51.437Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler446.406 0 446.406 446.406 0 446.406Diğer Kar Yedekleri30.863 0 30.863 30.863 0 30.863Kar veya Zarar467.737 0 467.737 324.887 0 324.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı324.887 0 324.887 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı142.850 0 142.850 324.887 0 324.887Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.478.052 16.913.335 34.391.387 15.785.650 14.563.134 30.348.784Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 13.017.420 43.144.378 56.161.798 10.221.085 19.652.025 29.873.110GARANTİ VE KEFALETLER5.358.879 3.952.045 9.310.924 5.111.562 3.260.972 8.372.534Teminat Mektupları5.295.225 3.135.967 8.431.192 5.030.916 2.592.127 7.623.043Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler42.044 1.082 43.126 66.261 0 66.261Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.566 400.745 402.311 1.566 258.519 260.085Diğer Teminat Mektupları5.251.615 2.734.140 7.985.755 4.963.089 2.333.608 7.296.697Banka Kredileri3.711 58.144 61.855 2.791 74.222 77.013İthalat Kabul Kredileri3.711 58.144 61.855 2.791 74.222 77.013Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler59.943 753.648 813.591 77.855 594.623 672.478Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler59.943 753.648 813.591 77.855 594.623 672.478Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.286 4.286 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 2.040.533 2.900.872 4.941.405 1.335.493 1.417.606 2.753.099Cayılamaz Taahhütler2.040.533 2.900.872 4.941.405 1.335.493 1.417.606 2.753.099Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri624.662 2.900.872 3.525.534 228.159 1.417.606 1.645.765İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.186.864 0 1.186.864 905.909 0 905.909Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri186.480 0 186.480 160.387 0 160.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.381 0 3.381 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.883 0 32.883 27.265 0 27.265Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.263 0 6.263 10.391 0 10.391Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 5.618.008 36.291.461 41.909.469 3.774.030 14.973.447 18.747.477Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.618.008 36.291.461 41.909.469 3.774.030 14.973.447 18.747.477Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.578.101 27.316.522 32.894.623 3.772.649 13.166.266 16.938.915Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.794.706 11.677.986 16.472.692 3.497.697 5.220.975 8.718.672Vadeli Döviz Satım İşlemleri783.395 15.638.536 16.421.931 274.952 7.945.291 8.220.243Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri39.907 8.974.939 9.014.846 1.381 1.807.181 1.808.562Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER153.297.292 9.479.788 162.777.080 140.704.505 6.292.819 146.997.324EMANET KIYMETLER17.679.098 5.277.343 22.956.441 20.662.656 3.049.291 23.711.947Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.319.802 12.873 13.332.675 17.424.781 9.830 17.434.611Tahsile Alınan Çekler1.411.325 192.875 1.604.200 1.156.709 174.924 1.331.633Tahsile Alınan Ticari Senetler264.289 8.957 273.246 349.500 9.392 358.892Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar2.683.682 5.062.638 7.746.320 1.731.666 2.855.145 4.586.811REHİNLİ KIYMETLER135.618.194 4.202.445 139.820.639 120.041.849 3.243.528 123.285.377Menkul Kıymetler932.036 19.157 951.193 868.400 17.464 885.864Teminat Senetleri58.693 0 58.693 1.568 0 1.568Emtia1.294.980 184.169 1.479.149 1.133.811 170.202 1.304.013Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul22.038.635 0 22.038.635 19.390.561 0 19.390.561Diğer Rehinli Kıymetler111.292.970 3.999.119 115.292.089 98.646.629 3.055.862 101.702.491Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI166.314.712 52.624.166 218.938.878 150.925.590 25.944.844 176.870.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.703.989 -241.599Alınan Kar Payları575.813 242.454Ödenen Kar Payları-226.702 -259.958Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar40.952 34.745Elde Edilen Diğer Kazançlar1.977 880Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar13.108 14.680Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-66.676 -47.603Ödenen Vergiler-71.663 -39.182Diğer1.437.180 -187.615Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.359.157 1.047.681Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-483.339 -622.643Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış426.268 -129.449Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.175.364 -256.124Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-436.274 -17.235Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)792.357 -12.945Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-541.856 2.060.276Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)7.843 -4.122Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)51.208 29.923Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı344.832 806.082YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.104.158 -822.211İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.755 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.429 -9.365Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.277 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.369.022 -949.956Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar282.771 137.110Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.502.520 9.364Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.688.869 3.058.478Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.375.093 -3.040.919İhraç Edilen Sermaye Araçları2.200.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-11.256 -8.195Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi44.344 107.907Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.212.462 101.142Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.439.943 3.518.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845600BIST