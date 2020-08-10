***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)283.046 150.694DİĞER KAPSAMLI GELİRLER49.235 -3.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar49.235 -3.258Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri54.276 -5.069Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.041 1.811TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)332.281 147.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.258 0 -3.258 0 0 150.694 147.436 0 147.436Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 -23.549 0 -23.549 214.828 313.878 150.694 1.686.166 0 1.686.166Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.235 0 49.235 0 0 283.046 332.281 0 332.281Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 259.887 -324.887 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 126.382 0 126.382 593.706 259.887 283.046 4.492.974 0 4.492.974Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 1.331.721 1.099.493 711.483 586.889Kredilerden Alınan Kar Payları1.024.149 962.359 534.803 504.332Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler2.890 12.590 1.386 6.438Bankalardan Alınan Gelirler5.837 2.802 2.315 1.392Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler283.943 99.395 167.192 64.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar14.186 3.592 11.166 2.733Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar256.184 91.460 148.858 57.578İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler13.573 4.343 7.168 4.343Finansal Kiralama Gelirleri10.284 7.532 5.466 4.056Diğer Kar Payı Gelirleri4.618 14.815 321 6.017KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -586.291 -845.997 -295.659 -439.146Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-394.888 -619.156 -201.622 -327.805Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-141.152 -213.581 -64.832 -103.758Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-22.983 -3.263 -15.649 -2.472İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-12.134 -9.997 -6.005 -5.111Diğer Kar Payı Giderleri-15.134 0 -7.551 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)745.430 253.496 415.824 147.743NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ39.042 35.673 18.863 20.286Alınan Ücret ve Komisyonlar85.273 60.389 44.321 32.984Gayri Nakdi Kredilerden39.354 34.188 19.978 18.557DiğerIV-12 45.919 26.201 24.343 14.427Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-46.231 -24.716 -25.458 -12.698Gayri Nakdi Kredilere0 -43 0 -43DiğerIV-12 -46.231 -24.673 -25.458 -12.655TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 200.385 269.863 78.547 143.843Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.603 -1.399 1.242 -1.460Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)20.653 253.989 74.296 135.859Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)172.129 17.273 3.009 9.444DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 104.358 71.175 39.608 27.758FAALİYET BRÜT KÂRI1.089.215 630.207 552.842 339.630BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -288.427 -163.662 -131.534 -87.518DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-117.410 -40.144 -45.033 -17.282PERSONEL GİDERLERİ (-)-164.080 -114.194 -97.404 -49.823DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -164.376 -113.952 -91.797 -58.685NET FAALİYET KARI (ZARARI)354.922 198.255 187.074 126.322BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 354.922 198.255 187.074 126.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -71.876 -47.561 -46.878 -28.278Cari Vergi Karşılığı-98.458 -53.352 -39.571 -23.121Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.822 -9.484 -7.836 -2.870Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi40.404 15.275 529 -2.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 283.046 150.694 140.196 98.044DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 283.046 150.694 140.196 98.044Grubun Karı (Zararı)283.046 150.694 140.196 98.044Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00113000 0,00148000 0,00034000 0,00096000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.093.637 14.525.752 18.619.389 2.139.229 8.594.826 10.734.055Nakit ve Nakit Benzerleri97.881 6.531.044 6.628.925 126.503 4.760.675 4.887.178Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 93.971 4.108.266 4.202.237 125.363 2.806.682 2.932.045BankalarI-3 4.042 2.424.348 2.428.390 1.175 1.955.189 1.956.364Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-132 -1.570 -1.702 -35 -1.196 -1.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.387.483 2.387.483 0 1.569.915 1.569.915Devlet Borçlanma Senetleri0 2.387.483 2.387.483 0 1.569.915 1.569.915Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 3.884.194 5.425.956 9.310.150 1.956.977 2.228.162 4.185.139Devlet Borçlanma Senetleri3.807.979 5.418.440 9.226.419 1.848.502 2.228.162 4.076.664Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar76.215 7.516 83.731 108.475 0 108.475Türev Finansal Varlıklar111.562 181.269 292.831 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 111.562 181.269 292.831 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.864.703 10.319.463 24.184.166 10.564.424 8.257.320 18.821.744KredilerI-5 14.289.795 9.671.058 23.960.853 10.905.962 7.682.783 18.588.745Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 127.648 132.263 259.911 71.262 110.494 181.756İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 648.932 648.932 0 547.454 547.454Devlet Borçlanma Senetleri0 648.932 648.932 0 547.454 547.454Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-552.740 -132.790 -685.530 -412.800 -83.411 -496.211SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.574 0 7.574 4.819 0 4.819İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 404.111 0 404.111 412.044 0 412.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 24.385 0 24.385 21.354 0 21.354Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer24.385 0 24.385 21.354 0 21.354YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 55.078 0 55.078 33.537 0 33.537DİĞER AKTİFLERI-17 408.424 40.949 449.373 267.621 53.610 321.231VARLIKLAR TOPLAMI18.857.912 24.886.164 43.744.076 13.443.028 16.905.756 30.348.784YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 12.484.163 19.965.156 32.449.319 10.026.411 12.926.804 22.953.215ALINAN KREDİLERII-3 2.757.766 1.080.771 3.838.537 2.722.754 882.162 3.604.916PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.027.630 0 1.027.630 344.550 0 344.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER41.881 56.764 98.645 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 41.881 56.764 98.645 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 145.652 758 146.410 149.973 1.833 151.806KARŞILIKLARII-7 224.904 50.729 275.633 154.030 37.024 191.054Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı52.238 0 52.238 36.390 0 36.390Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar172.666 50.729 223.395 117.640 37.024 154.664CARİ VERGİ BORCUII-8 108.258 0 108.258 108.911 0 108.911ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 638.009 638.009 0 537.047 537.047Krediler0 638.009 638.009 0 537.047 537.047Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 608.892 59.769 668.661 327.730 116.659 444.389ÖZKAYNAKLARII-11 4.457.327 35.647 4.492.974 1.940.155 20.538 1.960.693Ödenmiş Sermaye3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler90.735 35.647 126.382 56.609 20.538 77.147Kar Yedekleri593.706 0 593.706 528.706 0 528.706Yasal Yedekler51.437 0 51.437 51.437 0 51.437Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler446.406 0 446.406 446.406 0 446.406Diğer Kar Yedekleri95.863 0 95.863 30.863 0 30.863Kar veya Zarar542.933 0 542.933 324.887 0 324.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı259.887 0 259.887 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı283.046 0 283.046 324.887 0 324.887Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI21.856.473 21.887.603 43.744.076 15.785.650 14.563.134 30.348.784Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 12.099.836 32.104.112 44.203.948 10.221.085 19.652.025 29.873.110GARANTİ VE KEFALETLER5.793.066 4.516.407 10.309.473 5.111.562 3.260.972 8.372.534Teminat Mektupları5.734.677 3.659.995 9.394.672 5.030.916 2.592.127 7.623.043Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler45.195 1.156 46.351 66.261 0 66.261Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.566 544.376 545.942 1.566 258.519 260.085Diğer Teminat Mektupları5.687.916 3.114.463 8.802.379 4.963.089 2.333.608 7.296.697Banka Kredileri4.246 148.689 152.935 2.791 74.222 77.013İthalat Kabul Kredileri4.246 148.689 152.935 2.791 74.222 77.013Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler54.143 703.144 757.287 77.855 594.623 672.478Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler54.143 703.144 757.287 77.855 594.623 672.478Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.579 4.579 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.717.627 4.991.740 6.709.367 1.335.493 1.417.606 2.753.099Cayılamaz Taahhütler1.717.627 4.991.740 6.709.367 1.335.493 1.417.606 2.753.099Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri406.597 4.991.740 5.398.337 228.159 1.417.606 1.645.765İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.074.339 0 1.074.339 905.909 0 905.909Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri195.518 0 195.518 160.387 0 160.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri35.016 0 35.016 27.265 0 27.265Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.775 0 2.775 10.391 0 10.391Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 4.589.143 22.595.965 27.185.108 3.774.030 14.973.447 18.747.477Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.589.143 22.595.965 27.185.108 3.774.030 14.973.447 18.747.477Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.587.195 18.184.517 22.771.712 3.772.649 13.166.266 16.938.915Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.143.915 7.551.534 11.695.449 3.497.697 5.220.975 8.718.672Vadeli Döviz Satım İşlemleri443.280 10.632.983 11.076.263 274.952 7.945.291 8.220.243Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.948 4.411.448 4.413.396 1.381 1.807.181 1.808.562Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER172.933.895 11.001.485 183.935.380 140.704.505 6.292.819 146.997.324EMANET KIYMETLER18.397.410 6.316.675 24.714.085 20.662.656 3.049.291 23.711.947Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.201.734 15.941 13.217.675 17.424.781 9.830 17.434.611Tahsile Alınan Çekler1.352.148 156.861 1.509.009 1.156.709 174.924 1.331.633Tahsile Alınan Ticari Senetler271.903 7.359 279.262 349.500 9.392 358.892Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar3.571.625 6.136.514 9.708.139 1.731.666 2.855.145 4.586.811REHİNLİ KIYMETLER154.536.485 4.684.810 159.221.295 120.041.849 3.243.528 123.285.377Menkul Kıymetler1.049.688 20.116 1.069.804 868.400 17.464 885.864Teminat Senetleri54.234 0 54.234 1.568 0 1.568Emtia1.409.963 194.911 1.604.874 1.133.811 170.202 1.304.013Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.102.067 0 24.102.067 19.390.561 0 19.390.561Diğer Rehinli Kıymetler127.919.653 4.469.783 132.389.436 98.646.629 3.055.862 101.702.491Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI185.033.731 43.105.597 228.139.328 150.925.590 25.944.844 176.870.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı8.022.297 1.191.452Alınan Kar Payları1.214.633 783.379Ödenen Kar Payları-501.944 -675.342Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar85.273 60.389Elde Edilen Diğer Kazançlar1.977 1.779Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar18.598 73.319Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-164.080 -98.085Ödenen Vergiler-80.035 -78.327Diğer7.447.875 1.124.340Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim736.098 1.179.360Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-817.654 -587.396Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-222.345 -58.087Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.014.722 -594.405Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-901.848 -138.143Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)124.146 -333.236Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)7.599.152 2.882.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-817.654 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)449.747 -67Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)337.276 8.040Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.758.395 2.370.812YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.180.437 -2.346.494İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.855 177Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-49.617 -30.212Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10.493 5.721Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.426.452 -5.261.851Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.287.994 2.939.671Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.107.938 -1.164.874Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit23.367.352 6.224.678Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-23.437.327 -7.372.754İhraç Edilen Sermaye Araçları2.200.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-22.087 -16.798Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi76.605 -52.567Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)762.501 -1.193.123Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.414.906 2.224.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867493BIST