***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)567.147 254.071DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-93.094 49.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-93.094 49.091Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-130.295 62.267Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.201 -13.176TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)474.053 303.162Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.091 0 49.091 0 0 254.071 303.162 0 303.162Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 28.800 0 28.800 214.828 313.878 254.071 1.841.892 0 1.841.892Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.094 0 -93.094 0 0 567.147 474.053 0 474.053Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 259.887 -324.887 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 -15.947 0 -15.947 593.706 259.887 567.147 4.634.746 0 4.634.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 2.127.805 1.713.513 796.084 614.020Kredilerden Alınan Kar Payları1.602.834 1.476.038 578.685 513.679Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler4.559 17.342 1.669 4.752Bankalardan Alınan Gelirler7.684 4.138 1.847 1.336Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler1 0 1 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler486.676 173.219 202.733 73.824Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.519 7.167 16.333 3.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar434.263 156.268 178.079 64.808İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler21.894 9.784 8.321 5.441Finansal Kiralama Gelirleri17.120 11.991 6.836 4.459Diğer Kar Payı Gelirleri8.931 30.785 4.313 15.970KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -903.903 -1.280.407 -317.612 -434.410Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-607.329 -929.468 -212.441 -310.312Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-211.088 -326.318 -69.936 -112.737Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-50.326 -8.869 -27.343 -5.606İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-18.487 -15.752 -6.353 -5.755Diğer Kar Payı Giderleri-16.673 0 -1.539 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.223.902 433.106 478.472 179.610NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ58.565 60.332 19.523 24.659Alınan Ücret ve Komisyonlar146.100 98.603 60.827 38.214Gayri Nakdi Kredilerden63.597 52.094 24.243 17.906DiğerIV-12 82.503 46.509 36.584 20.308Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-87.535 -38.271 -41.304 -13.555Gayri Nakdi Kredilere-1 -43 -1 0DiğerIV-12 -87.534 -38.228 -41.303 -13.555TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 354.226 379.291 153.841 109.428Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.240 -4.648 66.637 -3.249Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)76.238 351.833 55.585 97.844Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)203.748 32.106 31.619 14.833DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 121.173 92.731 16.815 21.556FAALİYET BRÜT KÂRI1.757.866 965.460 668.651 335.253BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -458.272 -237.588 -169.845 -73.926DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-87.466 -46.779 29.944 -6.635PERSONEL GİDERLERİ (-)-260.340 -174.094 -96.260 -59.900DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -242.909 -166.196 -78.533 -52.244NET FAALİYET KARI (ZARARI)708.879 340.803 353.957 142.548BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 708.879 340.803 353.957 142.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -141.732 -86.732 -69.856 -39.171Cari Vergi Karşılığı-191.584 -79.553 -93.126 -26.201Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.747 -19.330 3.075 -9.846Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi60.599 12.151 20.195 -3.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 567.147 254.071 284.101 103.377DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 567.147 254.071 284.101 103.377Grubun Karı (Zararı)567.147 254.071 284.101 103.377Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00148000 0,00093000 0,00101000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.457.374 18.726.859 23.184.233 2.139.229 8.594.826 10.734.055Nakit ve Nakit Benzerleri211.061 8.825.615 9.036.676 126.503 4.760.675 4.887.178Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 200.967 7.244.952 7.445.919 125.363 2.806.682 2.932.045BankalarI-3 10.316 1.581.930 1.592.246 1.175 1.955.189 1.956.364Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-222 -1.267 -1.489 -35 -1.196 -1.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 3.375.492 3.375.492 0 1.569.915 1.569.915Devlet Borçlanma Senetleri0 3.375.492 3.375.492 0 1.569.915 1.569.915Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 4.148.401 6.226.323 10.374.724 1.956.977 2.228.162 4.185.139Devlet Borçlanma Senetleri3.940.256 6.216.976 10.157.232 1.848.502 2.228.162 4.076.664Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar208.145 9.347 217.492 108.475 0 108.475Türev Finansal Varlıklar97.912 299.429 397.341 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 97.912 299.429 397.341 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.580.665 11.531.192 29.111.857 10.564.424 8.257.320 18.821.744KredilerI-5 18.064.107 10.789.118 28.853.225 10.905.962 7.682.783 18.588.745Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 158.820 152.721 311.541 71.262 110.494 181.756İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 777.249 777.249 0 547.454 547.454Devlet Borçlanma Senetleri0 777.249 777.249 0 547.454 547.454Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-642.262 -187.896 -830.158 -412.800 -83.411 -496.211SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.574 0 7.574 4.819 0 4.819İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 431.500 0 431.500 412.044 0 412.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 30.370 0 30.370 21.354 0 21.354Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer30.370 0 30.370 21.354 0 21.354YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 120.590 0 120.590 33.537 0 33.537DİĞER AKTİFLERI-17 361.385 46.265 407.650 267.621 53.610 321.231VARLIKLAR TOPLAMI22.989.458 30.304.316 53.293.774 13.443.028 16.905.756 30.348.784YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 12.363.857 25.861.432 38.225.289 10.026.411 12.926.804 22.953.215ALINAN KREDİLERII-3 3.074.939 2.831.463 5.906.402 2.722.754 882.162 3.604.916PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.277.465 0 2.277.465 344.550 0 344.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER64.460 149.330 213.790 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 64.460 149.330 213.790 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 163.930 457 164.387 149.973 1.833 151.806KARŞILIKLARII-7 190.285 80.887 271.172 154.030 37.024 191.054Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı49.108 0 49.108 36.390 0 36.390Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar141.177 80.887 222.064 117.640 37.024 154.664CARİ VERGİ BORCUII-8 165.904 0 165.904 108.911 0 108.911ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 765.023 765.023 0 537.047 537.047Krediler0 765.023 765.023 0 537.047 537.047Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 608.000 61.596 669.596 327.730 116.659 444.389ÖZKAYNAKLARII-11 4.635.409 -663 4.634.746 1.940.155 20.538 1.960.693Ödenmiş Sermaye3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-15.284 -663 -15.947 56.609 20.538 77.147Kar Yedekleri593.706 0 593.706 528.706 0 528.706Yasal Yedekler51.437 0 51.437 51.437 0 51.437Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler446.406 0 446.406 446.406 0 446.406Diğer Kar Yedekleri95.863 0 95.863 30.863 0 30.863Kar veya Zarar827.034 0 827.034 324.887 0 324.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı259.887 0 259.887 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı567.147 0 567.147 324.887 0 324.887Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.544.249