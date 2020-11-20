***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)567.186 254.686DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-92.705 49.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-92.705 49.091Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-129.775 62.265Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.070 -13.174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)474.481 303.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.325 0 -20.325 211.340 -6.519 325.397 1.528.704 0 1.528.704TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.325 1.528.704Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.091 0 49.091 0 0 254.686 303.777 0 303.777Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 28.766 0 28.766 216.340 313.878 254.686 1.843.985 0 1.843.985Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.705 0 -92.705 0 0 567.186 474.481 0 474.481Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 260.542 -325.542 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 -15.558 0 -15.558 595.223 260.542 567.186 4.637.346 0 4.637.346Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 2.120.779 1.697.156 792.953 608.700Kredilerden Alınan Kar Payları1.602.834 1.476.038 578.685 513.679Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler4.559 17.342 1.669 4.752Bankalardan Alınan Gelirler7.684 4.138 1.847 1.336Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler1 0 1 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler479.650 156.862 199.602 68.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.519 7.167 16.333 3.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar427.237 139.911 174.948 59.488İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler21.894 9.784 8.321 5.441Finansal Kiralama Gelirleri17.120 11.991 6.836 4.459Diğer Kar Payı Gelirleri8.931 30.785 4.313 15.970KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -896.742 -1.263.780 -314.440 -428.997Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-607.194 -929.198 -212.400 -310.219Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-41.956 -48.563 -15.824 -14.679Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-50.326 -8.869 -27.343 -5.606İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-162.106 -261.398 -50.981 -92.738Kiralama Kar Payı Giderleri-18.487 -15.752 -6.353 -5.755Diğer Kar Payı Giderleri-16.673 0 -1.539 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.224.037 433.376 478.513 179.703NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ58.574 60.957 19.546 24.675Alınan Ücret ve Komisyonlar146.100 99.203 60.827 38.214Gayri Nakdi Kredilerden63.597 52.094 24.243 17.906DiğerIV-12 82.503 47.109 36.584 20.308Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-87.526 -38.246 -41.281 -13.539Gayri Nakdi Kredilere-1 -43 -1 0DiğerIV-12 -87.525 -38.203 -41.280 -13.539TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 354.226 379.291 153.841 109.428Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.240 -4.648 66.637 -3.249Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)76.238 351.833 55.585 97.844Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)203.748 32.106 31.619 14.833DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 121.197 92.745 16.816 21.558FAALİYET BRÜT KÂRI1.758.034 966.369 668.716 335.364BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -458.196 -237.563 -169.785 -73.996DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-87.466 -46.779 29.944 -6.635PERSONEL GİDERLERİ (-)-260.362 -174.116 -96.268 -59.908DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -243.005 -166.294 -78.576 -52.279NET FAALİYET KARI (ZARARI)709.005 341.617 354.031 142.546BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 709.005 341.617 354.031 142.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -141.819 -86.931 -69.919 -39.211Cari Vergi Karşılığı-191.595 -79.727 -93.129 -26.216Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.747 -19.330 3.075 -9.846Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi60.523 12.126 20.135 -3.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 567.186 254.686 284.112 103.335DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 567.186 254.686 284.112 103.335Grubun Karı (Zararı)567.186 254.686 284.112 103.335Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00250000 0,00093000 0,00102000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.288.749 18.726.859 23.015.608 2.125.556 8.594.826 10.720.382Nakit ve Nakit Benzerleri211.061 8.825.615 9.036.676 126.503 4.760.675 4.887.178Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 200.967 7.244.952 7.445.919 125.363 2.806.682 2.932.045BankalarI-3 10.316 1.581.930 1.592.246 1.175 1.955.189 1.956.364Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-222 -1.267 -1.489 -35 -1.196 -1.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 3.375.492 3.375.492 0 1.569.915 1.569.915Devlet Borçlanma Senetleri0 3.375.492 3.375.492 0 1.569.915 1.569.915Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 3.979.776 6.226.323 10.206.099 1.943.304 2.228.162 4.171.466Devlet Borçlanma Senetleri3.940.256 6.216.976 10.157.232 1.848.502 2.228.162 4.076.664Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar39.520 9.347 48.867 94.802 0 94.802Türev Finansal Varlıklar97.912 299.429 397.341 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 97.912 299.429 397.341 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.580.665 11.531.192 29.111.857 10.564.424 8.257.320 18.821.744KredilerI-5 18.064.107 10.789.118 28.853.225 10.905.962 7.682.783 18.588.745Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 158.820 152.721 311.541 71.262 110.494 181.756İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 777.249 777.249 0 547.454 547.454Devlet Borçlanma Senetleri0 777.249 777.249 0 547.454 547.454Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-642.262 -187.896 -830.158 -412.800 -83.411 -496.211SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.474 0 7.474 4.719 0 4.719İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 431.500 0 431.500 412.044 0 412.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 30.370 0 30.370 21.354 0 21.354Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer30.370 0 30.370 21.354 0 21.354YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 120.382 0 120.382 33.536 0 33.536DİĞER AKTİFLERI-17 361.455 46.265 407.720 267.680 53.610 321.290VARLIKLAR TOPLAMI22.820.595 30.304.316 53.124.911 13.429.313 16.905.756 30.335.069YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 12.361.561 25.861.432 38.222.993 10.024.186 12.926.804 22.950.990ALINAN KREDİLERII-3 105.876 2.831.463 2.937.339 317.910 882.162 1.200.072PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.277.465 0 2.277.465 344.550 0 344.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.799.836 0 2.799.836 2.391.182 0 2.391.182GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER64.460 149.330 213.790 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 64.460 149.330 213.790 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 163.930 457 164.387 149.973 1.833 151.806KARŞILIKLARII-7 190.285 80.887 271.172 154.030 37.024 191.054Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı49.108 0 49.108 36.390 0 36.390Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar141.177 80.887 222.064 117.640 37.024 154.664CARİ VERGİ BORCUII-8 165.918 0 165.918 108.965 0 108.965ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 765.023 765.023 0 537.047 537.047Krediler0 765.023 765.023 0 537.047 537.047Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 608.046 61.596 669.642 327.692 116.659 444.351ÖZKAYNAKLARII-11 4.638.009 -663 4.637.346 1.942.311 20.538 1.962.849Ödenmiş Sermaye3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-14.895 -663 -15.558 56.593 20.538 77.131Kar Yedekleri595.223 0 595.223 530.223 0 530.223Yasal Yedekler51.513 0 51.513 51.513 0 51.513Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler447.842 0 447.842 447.842 0 447.842Diğer Kar Yedekleri95.868 0 95.868 30.868 0 30.868Kar veya Zarar827.728 0 827.728 325.542 0 325.542Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı260.542 0 260.542 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı567.186 0 567.186 325.542 0 325.542Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.375.386 29.749.525 53.124.911 15.771.935 14.563.134 30.335.069Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 10.966.301 30.424.364 41.390.665 10.221.085 19.652.025 29.873.110GARANTİ VE KEFALETLER6.571.280 5.608.414 12.179.694 5.111.562 3.260.972 8.372.534Teminat Mektupları6.512.325 4.601.470 11.113.795 5.030.916 2.592.127 7.623.043Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler58.798 1.369 60.167 66.261 0 66.261Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.565 655.659 657.224 1.566 258.519 260.085Diğer Teminat Mektupları6.451.962 3.944.442 10.396.404 4.963.089 2.333.608 7.296.697Banka Kredileri7.330 214.199 221.529 2.791 74.222 77.013İthalat Kabul Kredileri7.330 214.199 221.529 2.791 74.222 77.013Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler51.625 787.323 838.948 77.855 594.623 672.478Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler51.625 787.323 838.948 77.855 594.623 672.478Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.422 5.422 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 2.272.335 5.462.276 7.734.611 1.335.493 1.417.606 2.753.099Cayılamaz Taahhütler2.272.335 5.462.276 7.734.611 1.335.493 1.417.606 2.753.099Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri831.001 5.462.276 6.293.277 228.159 1.417.606 1.645.765İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.174.812 0 1.174.812 905.909 0 905.909Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri210.794 0 210.794 160.387 0 160.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.558 0 40.558 27.265 0 27.265Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler11.788 0 11.788 10.391 0 10.391Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 2.122.686 19.353.674 21.476.360 3.774.030 14.973.447 18.747.477Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.122.686 19.353.674 21.476.360 3.774.030 14.973.447 18.747.477Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.878.147 13.133.791 15.011.938 3.772.649 13.166.266 16.938.915Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.594.047 4.821.274 6.415.321 3.497.697 5.220.975 8.718.672Vadeli Döviz Satım İşlemleri284.100 8.312.517 8.596.617 274.952 7.945.291 8.220.243Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri244.539 6.219.883 6.464.422 1.381 1.807.181 1.808.562Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER195.014.770 12.617.247 207.632.017 140.704.505 6.292.819 146.997.324EMANET KIYMETLER19.484.467 7.341.968 26.826.435 20.662.656 3.049.291 23.711.947Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.719.644 18.623 13.738.267 17.424.781 9.830 17.434.611Tahsile Alınan Çekler1.543.124 192.911 1.736.035 1.156.709 174.924 1.331.633Tahsile Alınan Ticari Senetler286.090 9.485 295.575 349.500 9.392 358.892Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar3.935.609 7.120.949 11.056.558 1.731.666 2.855.145 4.586.811REHİNLİ KIYMETLER175.530.303 5.275.279 180.805.582 120.041.849 3.243.528 123.285.377Menkul Kıymetler1.497.489 22.956 1.520.445 868.400 17.464 885.864Teminat Senetleri49.577 0 49.577 1.568 0 1.568Emtia1.764.932 226.248 1.991.180 1.133.811 170.202 1.304.013Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul30.020.042 0 30.020.042 19.390.561 0 19.390.561Diğer Rehinli Kıymetler142.197.383 5.026.075 147.223.458 98.646.629 3.055.862 101.702.491Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI205.981.071 43.041.611 249.022.682 150.925.590 25.944.844 176.870.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.972.234 1.374.018Alınan Kar Payları1.900.940 1.408.768Ödenen Kar Payları-763.229 -1.075.101Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar146.100 99.203Elde Edilen Diğer Kazançlar1.977 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar23.886 73.319Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-260.362 -174.116Ödenen Vergiler-185.649 -107.741Diğer1.108.571 1.149.686Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.332.970 2.702.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.737.633 -795.479Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.877.605 -504.824Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.719.151 -1.124.167Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-544.544 123.663Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)454.242 -160.221Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)13.554.188 5.045.851Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-1.737.633 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)963.335 12.661Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)311.831 105.083Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı639.264 4.076.585YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.281.803 -3.193.410İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.855 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-114.796 -43.996Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller36.284 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.011.794 -2.743.343Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.811.358 212.289Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -618.360Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.480.357 -99.189Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit37.990.773 6.869.175Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-33.673.431 -6.938.704İhraç Edilen Sermaye Araçları2.200.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-36.985 -29.660Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi58.267 77.059Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)896.085 861.045Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.548.490 4.278.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889435BIST