***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)666.941 325.542DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-29.719 97.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.666 -362Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.282 -464Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler616 102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-27.053 97.405Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-45.581 122.455Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.528 -25.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)637.222 422.585Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 97.405 0 97.405 0 0 325.542 422.585 0 422.585Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.260 6.519 -326.779 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.260 -320.260 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.779 -326.779 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.131 0 77.131 530.223 0 325.542 1.962.849 0 1.962.849Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.218 0 325.543 1.962.861 0 1.962.861TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.218 0 325.543 1.962.861 0 1.962.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.666 0 -2.666 0 -27.053 0 -27.053 0 0 666.941 637.222 0 637.222Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455 0 -455 0 -455Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.088 455 -325.543 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.088 -325.088 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.543 -325.543 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 3.013.022 2.302.874Kredilerden Alınan Kar Payları2.271.210 1.982.151Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler9.547 18.013Bankalardan Alınan Gelirler8.360 5.085Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler82 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler687.727 245.515Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar41.530 13.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar615.223 215.452İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler30.974 16.112Finansal Kiralama Gelirleri24.372 18.105Diğer Kar Payı Gelirleri11.724 34.005KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -1.326.705 -1.622.405Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-899.715 -1.189.594Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-66.469 -62.792Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-79.992 -13.337İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-233.958 -333.299Kiralama Kar Payı Giderleri-25.477 -21.679Diğer Kar Payı Giderleri-21.094 -1.704NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.686.317 680.469NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ74.429 84.420Alınan Ücret ve Komisyonlar199.414 137.896Gayri Nakdi Kredilerden85.265 70.294DiğerIV-12 114.149 67.602Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-124.985 -53.476Gayri Nakdi Kredilere-13 -44DiğerIV-12 -124.972 -53.432TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 314.013 512.000Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.359 -5.544Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)70.433 472.164Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)233.221 45.380DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 207.696 116.626FAALİYET BRÜT KÂRI2.282.455 1.393.515BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -514.261 -367.492DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-166.526 -110.257PERSONEL GİDERLERİ (-)-357.160 -238.290DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -402.009 -234.507NET FAALİYET KARI (ZARARI)842.499 442.969BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 842.499 442.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -175.558 -117.427Cari Vergi Karşılığı-246.973 -143.925Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.901 -8.060Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi81.316 34.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 666.941 325.542DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 666.941 325.542Grubun Karı (Zararı)666.941 325.542Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / (Zarar) 0,00232000 0,00319000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.599.164 17.869.991 22.469.155 2.125.556 8.594.826 10.720.382Nakit ve Nakit Benzerleri390.309 9.653.845 10.044.154 126.503 4.760.675 4.887.178Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 379.930 8.977.860 9.357.790 125.363 2.806.682 2.932.045BankalarI-3 10.515 676.513 687.028 1.175 1.955.189 1.956.364Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-136 -528 -664 -35 -1.196 -1.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.396.377 2.396.377 0 1.569.915 1.569.915Devlet Borçlanma Senetleri0 2.396.377 2.396.377 0 1.569.915 1.569.915Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 4.109.597 5.540.616 9.650.213 1.943.304 2.228.162 4.171.466Devlet Borçlanma Senetleri4.030.589 5.531.941 9.562.530 1.848.502 2.228.162 4.076.664Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar79.008 8.675 87.683 94.802 0 94.802Türev Finansal Varlıklar99.258 279.153 378.411 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 99.258 279.153 378.411 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.249.279 11.089.880 29.339.159 10.564.424 8.257.320 18.821.744KredilerI-5 18.766.423 10.341.184 29.107.607 10.905.962 7.682.783 18.588.745Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 176.821 139.365 316.186 71.262 110.494 181.756İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 775.777 775.777 0 547.454 547.454Devlet Borçlanma Senetleri0 775.777 775.777 0 547.454 547.454Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-693.965 -166.446 -860.411 -412.800 -83.411 -496.211SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.474 0 7.474 4.719 0 4.719İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 478.296 0 478.296 412.044 0 412.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 24.965 0 24.965 21.354 0 21.354Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer24.965 0 24.965 21.354 0 21.354YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 123.564 0 123.564 33.536 0 33.536DİĞER AKTİFLERI-17 339.130 27.908 367.038 267.680 53.610 321.290VARLIKLAR TOPLAMI23.821.872 28.987.779 52.809.651 13.429.313 16.905.756 30.335.069YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 12.547.081 27.017.103 39.564.184 10.024.186 12.926.804 22.950.990ALINAN KREDİLERII-3 93.836 2.662.162 2.755.998 317.910 882.162 1.200.072PARA PİYASALARINA BORÇLAR537.043 0 537.043 344.550 0 344.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.705.583 0 2.705.583 2.391.182 0 2.391.182GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER290.587 101.964 392.551 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 290.587 101.964 392.551 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 173.858 193 174.051 149.973 1.833 151.806KARŞILIKLARII-7 220.793 81.725 302.518 154.030 37.024 191.054Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı55.629 0 55.629 36.390 0 36.390Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar165.164 81.725 246.889 117.640 37.024 154.664CARİ VERGİ BORCUII-8 130.530 0 130.530 108.965 0 108.965ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 764.430 764.430 0 537.047 537.047Krediler0 764.430 764.430 0 537.047 537.047Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 534.634 148.501 683.135 327.692 116.659 444.351ÖZKAYNAKLARII-11 4.730.781 68.847 4.799.628 1.942.311 20.538 1.962.849Ödenmiş Sermaye3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.217 0 -4.217 -1.551 0 -1.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-18.753 68.847 50.094 56.593 20.538 77.131Kar Yedekleri855.306 0 855.306 530.223 0 530.223Yasal Yedekler81.352 0 81.352 51.513 0 51.513Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler652.361 0 652.361 447.842 0 447.842Diğer Kar Yedekleri121.593 0 121.593 30.868 0 30.868Kar veya Zarar666.941 0 666.941 325.542 0 325.542Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı666.941 0 666.941 325.542 0 325.542Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI21.964.726 30.844.925 52.809.651 15.771.935 14.563.134 30.335.069Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 16.992.479 51.998.310 68.990.789 10.221.085 19.652.025 29.873.110GARANTİ VE KEFALETLER7.567.945 6.120.825 13.688.770 5.111.562 3.260.972 8.372.534Teminat Mektupları7.533.825 4.827.797 12.361.622 5.030.916 2.592.127 7.623.043Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler93.795 1.369 95.164 66.261 0 66.261Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler250 646.338 646.588 1.566 258.519 260.085Diğer Teminat Mektupları7.439.780 4.180.090 11.619.870 4.963.089 2.333.608 7.296.697Banka Kredileri7.330 329.133 336.463 2.791 74.222 77.013İthalat Kabul Kredileri7.330 329.133 336.463 2.791 74.222 77.013Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler26.790 958.544 985.334 77.855 594.623 672.478Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler26.790 958.544 985.334 77.855 594.623 672.478Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.351 5.351 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 2.632.964 9.554.377 12.187.341 1.335.493 1.417.606 2.753.099Cayılamaz Taahhütler2.632.964 9.554.377 12.187.341 1.335.493 1.417.606 2.753.099Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri965.167 9.554.377 10.519.544 228.159 1.417.606 1.645.765İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.356.907 0 1.356.907 905.909 0 905.909Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri233.337 0 233.337 160.387 0 160.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri65.614 0 65.614 27.265 0 27.265Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler8.557 0 8.557 10.391 0 10.391Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 6.791.570 36.323.108 43.114.678 3.774.030 14.973.447 18.747.477Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.791.570 36.323.108 43.114.678 3.774.030 14.973.447 18.747.477Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.008.091 24.685.688 30.693.779 3.772.649 13.166.266 16.938.915Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.615.887 10.981.608 13.597.495 3.497.697 5.220.975 8.718.672Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.392.204 13.704.080 17.096.284 274.952 7.945.291 8.220.243Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri783.479 11.637.420 12.420.899 1.381 1.807.181 1.808.562Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER212.949.509 11.710.850 224.660.359 140.704.505 6.292.819 146.997.324EMANET KIYMETLER19.747.744 6.534.762 26.282.506 20.662.656 3.049.291 23.711.947Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.531.024 7.938 13.538.962 17.424.781 9.830 17.434.611Tahsile Alınan Çekler1.791.497 189.947 1.981.444 1.156.709 174.924 1.331.633Tahsile Alınan Ticari Senetler295.703 14.086 309.789 349.500 9.392 358.892Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar4.129.520 6.322.791 10.452.311 1.731.666 2.855.145 4.586.811REHİNLİ KIYMETLER193.201.765 5.176.088 198.377.853 120.041.849 3.243.528 123.285.377Menkul Kıymetler1.613.301 21.581 1.634.882 868.400 17.464 885.864Teminat Senetleri32.992 0 32.992 1.568 0 1.568Emtia2.173.885 236.701 2.410.586 1.133.811 170.202 1.304.013Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul32.356.775 0 32.356.775 19.390.561 0 19.390.561Diğer Rehinli Kıymetler157.023.932 4.917.806 161.941.738 98.646.629 3.055.862 101.702.491Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI229.941.988 63.709.160 293.651.148 150.925.590 25.944.844 176.870.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.584.375 1.005.327Alınan Kar Payları2.828.882 2.197.402Ödenen Kar Payları-1.154.784 -1.551.617Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar199.414 137.896Elde Edilen Diğer Kazançlar1.977 4.634Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar36.400 54.498Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-357.160 -238.290Ödenen Vergiler-287.458 -140.996Diğer317.104 541.800Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim242.055 591.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-835.390 -1.604.090Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.477.129 -442.619Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.003.020 -4.488.357Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.708.618 113.966Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)583.668 -132.338Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)14.556.685 6.741.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)683.042 17.601Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)442.817 386.102Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.826.430 1.596.792YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.677.415 -3.379.312İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.755 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-135.785 -42.543Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller69.460 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.171.969 -2.915.774Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.563.634 244.065Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -665.060Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.975.976 955.323Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit70.581.826 29.212.338Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-68.752.669 -28.212.214İhraç Edilen Sermaye Araçları2.200.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-53.181 -44.801Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi46.726 61.967Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)171.717 -765.230Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.824.122 2.652.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918078BIST