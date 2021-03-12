***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)666.866 324.887DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-28.538 97.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.666 -362Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.282 -464Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler616 102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.872 97.438Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-44.068 122.490Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.196 -25.052TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)638.328 421.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 97.438 0 97.438 0 0 324.887 421.963 0 421.963Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.878 6.519 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.878 -318.878 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.666 0 -2.666 0 -25.872 0 -25.872 0 0 666.866 638.328 0 638.328Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455 0 -455 0 -455Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.432 455 -324.887 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.432 -324.432 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 3.031.096 2.323.643Kredilerden Alınan Kar Payları2.271.210 1.982.151Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler9.547 18.013Bankalardan Alınan Gelirler8.360 5.085Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler82 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler705.801 266.284Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar41.530 13.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar633.297 236.221İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler30.974 16.112Finansal Kiralama Gelirleri24.372 18.105Diğer Kar Payı Gelirleri11.724 34.005KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -1.344.967 -1.643.509Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-899.903 -1.189.929Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-318.501 -416.860Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-79.992 -13.337İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-25.477 -21.679Diğer Kar Payı Giderleri-21.094 -1.704NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.686.129 680.134NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ74.409 83.798Alınan Ücret ve Komisyonlar199.414 137.296Gayri Nakdi Kredilerden85.265 70.294DiğerIV-12 114.149 67.002Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-125.005 -53.498Gayri Nakdi Kredilere-13 -44DiğerIV-12 -124.992 -53.454TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 314.013 512.000Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.359 -5.544Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)70.433 472.164Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)233.221 45.380DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 207.672 116.609FAALİYET BRÜT KÂRI2.282.223 1.392.541BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -514.418 -367.495DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-166.526 -110.257PERSONEL GİDERLERİ (-)-357.131 -238.261DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -401.902 -234.402NET FAALİYET KARI (ZARARI)842.246 442.126BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 842.246 442.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -175.380 -117.239Cari Vergi Karşılığı-246.952 -143.740Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.901 -8.060Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi81.473 34.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 666.866 324.887DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 666.866 324.887Grubun Karı (Zararı)666.866 324.887Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,00232000 0,00319000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.947.158 17.869.991 22.817.149 2.139.229 8.594.826 10.734.055Nakit ve Nakit Benzerleri390.309 9.653.845 10.044.154 126.503 4.760.675 4.887.178Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 379.930 8.977.860 9.357.790 125.363 2.806.682 2.932.045BankalarI-3 10.515 676.513 687.028 1.175 1.955.189 1.956.364Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-136 -528 -664 -35 -1.196 -1.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.396.377 2.396.377 0 1.569.915 1.569.915Devlet Borçlanma Senetleri0 2.396.377 2.396.377 0 1.569.915 1.569.915Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 4.457.591 5.540.616 9.998.207 1.956.977 2.228.162 4.185.139Devlet Borçlanma Senetleri4.030.589 5.531.941 9.562.530 1.848.502 2.228.162 4.076.664Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar427.002 8.675 435.677 108.475 0 108.475Türev Finansal Varlıklar99.258 279.153 378.411 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 99.258 279.153 378.411 55.749 36.074 91.823Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.249.279 11.089.880 29.339.159 10.564.424 8.257.320 18.821.744KredilerI-5 18.766.423 10.341.184 29.107.607 10.905.962 7.682.783 18.588.745Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 176.821 139.365 316.186 71.262 110.494 181.756İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 775.777 775.777 0 547.454 547.454Devlet Borçlanma Senetleri0 775.777 775.777 0 547.454 547.454Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-693.965 -166.446 -860.411 -412.800 -83.411 -496.211SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.574 0 7.574 4.819 0 4.819İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 4.719 0 4.719Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 478.296 0 478.296 412.044 0 412.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 24.965 0 24.965 21.354 0 21.354Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer24.965 0 24.965 21.354 0 21.354YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 123.465 0 123.465 33.537 0 33.537DİĞER AKTİFLERI-17 339.112 27.908 367.020 267.621 53.610 321.231VARLIKLAR TOPLAMI24.169.849 28.987.779 53.157.628 13.443.028 16.905.756 30.348.784YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 12.549.368 27.017.103 39.566.471 10.026.411 12.926.804 22.953.215ALINAN KREDİLERII-3 3.146.138 2.662.162 5.808.300 2.722.754 882.162 3.604.916PARA PİYASALARINA BORÇLAR537.043 0 537.043 344.550 0 344.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER290.587 101.964 392.551 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 290.587 101.964 392.551 11.136 41.067 52.203Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 173.858 193 174.051 149.973 1.833 151.806KARŞILIKLARII-7 220.793 81.725 302.518 154.030 37.024 191.054Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı55.629 0 55.629 36.390 0 36.390Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar165.164 81.725 246.889 117.640 37.024 154.664CARİ VERGİ BORCUII-8 130.528 0 130.528 108.911 0 108.911ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 764.430 764.430 0 537.047 537.047Krediler0 764.430 764.430 0 537.047 537.047Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 534.669 148.501 683.170 327.730 116.659 444.389ÖZKAYNAKLARII-11 4.729.719 68.847 4.798.566 1.940.155 20.538 1.960.693Ödenmiş Sermaye3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.217 0 -4.217 -1.551 0 -1.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-17.572 68.847 51.275 56.609 20.538 77.147Kar Yedekleri853.138 0 853.138 528.706 0 528.706Yasal Yedekler81.276 0 81.276 51.437 0 51.437Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler650.269 0 650.269 446.406 0 446.406Diğer Kar Yedekleri121.593 0 121.593 30.863 0 30.863Kar veya Zarar666.866 0 666.866 324.887 0 324.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı666.866 0 666.866 324.887 0 324.887Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.312.703 30.844.925 53.157.628 15.785.650 14.563.134 30.348.784Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam şılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 16.992.479 51.998.310 68.990.789 10.221.085 19.652.025 29.873.110GARANTİ VE KEFALETLER7.567.945 6.120.825 13.688.770 5.111.562 3.260.972 8.372.534Teminat Mektupları7.533.825 4.827.797 12.361.622 5.030.916 2.592.127 7.623.043Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler93.795 1.369 95.164 66.261 0 66.261Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler250 646.338 646.588 1.566 258.519 260.085Diğer Teminat Mektupları7.439.780 4.180.090 11.619.870 4.963.089 2.333.608 7.296.697Banka Kredileri7.330 329.133 336.463 2.791 74.222 77.013İthalat Kabul Kredileri7.330 329.133 336.463 2.791 74.222 77.013Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler26.790 958.544 985.334 77.855 594.623 672.478Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler26.790 958.544 985.334 77.855 594.623 672.478Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.351 5.351 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 2.632.964 9.554.377 12.187.341 1.335.493 1.417.606 2.753.099Cayılamaz Taahhütler2.632.964 9.554.377 12.187.341 1.335.493 1.417.606 2.753.099Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri965.167 9.554.377 10.519.544 228.159 1.417.606 1.645.765İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.356.907 0 1.356.907 905.909 0 905.909Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri233.337 0 233.337 160.387 0 160.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri65.614 0 65.614 27.265 0 27.265Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler8.557 0 8.557 10.391 0 10.391Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 6.791.570 36.323.108 43.114.678 3.774.030 14.973.447 18.747.477Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.791.570 36.323.108 43.114.678 3.774.030 14.973.447 18.747.477Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.008.091 24.685.688 30.693.779 3.772.649 13.166.266 16.938.915Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.615.887 10.981.608 13.597.495 3.497.697 5.220.975 8.718.672Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.392.204 13.704.080 17.096.284 274.952 7.945.291 8.220.243Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri783.479 11.637.420 12.420.899 1.381 1.807.181 1.808.562Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER212.949.509 11.710.850 224.660.359 140.704.505 6.292.819 146.997.324EMANET KIYMETLER19.747.744 6.534.762 26.282.506 20.662.656 3.049.291 23.711.947Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.531.024 7.938 13.538.962 17.424.781 9.830 17.434.611Tahsile Alınan Çekler1.791.497 189.947 1.981.444 1.156.709 174.924 1.331.633Tahsile Alınan Ticari Senetler295.703 14.086 309.789 349.500 9.392 358.892Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar4.129.520 6.322.791 10.452.311 1.731.666 2.855.145 4.586.811REHİNLİ KIYMETLER193.201.765 5.176.088 198.377.853 120.041.849 3.243.528 123.285.377Menkul Kıymetler1.613.301 21.581 1.634.882 868.400 17.464 885.864Teminat Senetleri32.992 0 32.992 1.568 0 1.568Emtia2.173.885 236.701 2.410.586 1.133.811 170.202 1.304.013Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul32.356.775 0 32.356.775 19.390.561 0 19.390.561Diğer Rehinli Kıymetler157.023.932 4.917.806 161.941.738 98.646.629 3.055.862 101.702.491Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI229.941.988 63.709.160 293.651.148 150.925.590 25.944.844 176.870.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.582.858 1.004.373Alınan Kar Payları2.846.956 2.218.171Ödenen Kar Payları-1.173.046 -1.572.721Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar199.414 137.296Elde Edilen Diğer Kazançlar1.977 4.634Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar36.400 54.498Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-357.131 -238.261Ödenen Vergiler-287.458 -140.996Diğer315.746 541.752Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim243.572 592.419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-835.390 -1.604.090Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.477.129 -442.619Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.003.020 -4.488.357Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.708.559 114.024Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)583.668 -132.338Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)14.556.747 6.743.425Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)683.042 17.601Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)444.213 384.773Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.826.430 1.596.792YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.677.415 -3.379.312İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.755 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-135.785 -42.543Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller69.460 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.171.969 -2.915.774Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.563.634 244.065Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -665.060Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.975.976 955.323Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit70.922.158 29.226.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-69.093.001 -28.225.876İhraç Edilen Sermaye Araçları2.200.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-53.181 -44.801Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi46.726 61.967Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)171.717 -765.230Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.824.122 2.652.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918080BIST