***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)207.760 142.850DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-82.100 -69.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayaca 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-58.887Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.311 -5.986Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.578 39.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 207.760 142.850DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 207.760 142.850Grubun Karı (Zararı)207.760 142.850Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr (Zarar) 0,00051000 0,00079000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.919.853 20.894.451 25.814.304 4.947.158 17.869.991 22.817.149Nakit ve Nakit Benzerleri317.566 11.516.215 11.833.781 390.309 9.653.845 10.044.154Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 309.148 10.605.002 10.914.150 379.930 8.977.860 9.357.790BankalarI-3 8.518 913.416 921.934 10.515 676.513 687.028Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-100 -2.203 -2.303 -136 -528 -664Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377Devlet Borçlanma Senetleri0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 4.265.058 6.200.578 10.465.636 4.457.591 5.540.616 9.998.207Devlet Borçlanma Senetleri4.120.633 6.061.554 10.182.187 4.030.589 5.531.941 9.562.530Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar144.425 139.024 283.449 427.002 8.675 435.677Türev Finansal Varlıklar337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.132.654 14.419.187 32.551.841 18.249.279 11.089.880 29.339.159KredilerI-5 18.753.456 13.618.600 32.372.056 18.766.423 10.341.184 29.107.607Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 169.809 170.306 340.115 176.821 139.365 316.186İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 851.170 851.170 0 775.777 775.777Devlet Borçlanma Senetleri0 851.170 851.170 0 775.777 775.777Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-790.611 -220.889 -1.011.500 -693.965 -166.446 -860.411SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.574 0 7.574 7.574 0 7.574İştirakler (Net)I-7 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 471.699 0 471.699 478.296 0 478.296MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 23.095 0 23.095 24.965 0 24.965Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer23.095 0 23.095 24.965 0 24.965YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 146.471 0 146.471 123.465 0 123.465DİĞER AKTİFLERI-17 352.192 33.770 385.962 339.112 27.908 367.020VARLIKLAR TOPLAMI24.053.538 35.347.408 59.400.946 24.169.849 28.987.779 53.157.628YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 14.083.743 27.748.835 41.832.578 12.549.368 27.017.103 39.566.471ALINAN KREDİLERII-3 4.063.581 2.872.159 6.935.740 3.146.138 2.662.162 5.808.300PARA PİYASALARINA BORÇLAR284.881 0 284.881 537.043 0 537.043İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER229.183 390.938 620.121 290.587 101.964 392.551Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 229.183 390.938 620.121 290.587 101.964 392.551Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 171.748 87 171.835 173.858 193 174.051KARŞILIKLARII-7 158.587 106.090 264.677 220.793 81.725 302.518Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı43.316 0 43.316 55.629 0 55.629Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar115.271 106.090 221.361 165.164 81.725 246.889CARİ VERGİ BORCUII-8 192.371 0 192.371 130.528 0 130.528ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 839.641 839.641 0 764.430 764.430Krediler0 839.641 839.641 0 764.430 764.430Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 630.244 204.632 834.876 534.669 148.501 683.170ÖZKAYNAKLARII-11 7.371.091 53.135 7.424.226 4.729.719 68.847 4.798.566Ödenmiş Sermaye5.720.000 0 5.720.000 3.220.000 0 3.220.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.217 0 -4.217 -4.217 0 -4.217Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-83.960 53.135 -30.825 -17.572 68.847 51.275Kar Yedekleri953.138 0 953.138 853.138 0 853.138Yasal Yedekler81.276 0 81.276 81.276 0 81.276Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler650.269 0 650.269 650.269 0 650.269Diğer Kar Yedekleri221.593 0 221.593 121.593 0 121.593Kar veya Zarar774.626 0 774.626 666.866 0 666.866Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı566.866 0 566.866 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı207.760 0 207.760 666.866 0 666.866Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.185.429 32.215.517 59.400.946 22.312.703 30.844.925 53.157.628Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 20.173.086 60.850.251 81.023.337 16.992.479 51.998.310 68.990.789GARANTİ VE KEFALETLER8.586.570 7.931.643 16.518.213 7.567.945 6.120.825 13.688.770Teminat Mektupları8.563.884 5.669.499 14.233.383 7.533.825 4.827.797 12.361.622Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler119.334 1.478 120.812 93.795 1.369 95.164Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler250 714.894 715.144 250 646.338 646.588Diğer Teminat Mektupları8.444.300 4.953.127 13.397.427 7.439.780 4.180.090 11.619.870Banka Kredileri5.306 876.855 882.161 7.330 329.133 336.463İthalat Kabul Kredileri5.306 876.855 882.161 7.330 329.133 336.463Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler17.380 1.385.289 1.402.669 26.790 958.544 985.334Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler17.380 1.385.289 1.402.669 26.790 958.544 985.334Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 5.351 5.351Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 3.305.527 8.276.836 11.582.363 2.632.964 9.554.377 12.187.341Cayılamaz Taahhütler3.305.527 8.276.836 11.582.363 2.632.964 9.554.377 12.187.341Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri904.368 8.276.836 9.181.204 965.167 9.554.377 10.519.544İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.975.192 0 1.975.192 1.356.907 0 1.356.907Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri302.040 0 302.040 233.337 0 233.337İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri114.794 0 114.794 65.614 0 65.614Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.751 0 5.751 8.557 0 8.557Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 8.280.989 44.641.772 52.922.761 6.791.570 36.323.108 43.114.678Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.280.989 44.641.772 52.922.761 6.791.570 36.323.108 43.114.678Vadeli Alım-Satım İşlemleri8.266.556 31.812.028 40.078.584 6.008.091 24.685.688 30.693.779Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.777.818 13.694.439 19.472.257 2.615.887 10.981.608 13.597.495Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.488.738 18.117.589 20.606.327 3.392.204 13.704.080 17.096.284Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri14.433 12.829.744 12.844.177 783.479 11.637.420 12.420.899Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER257.854.423 15.918.274 273.772.697 212.949.509 11.710.850 224.660.359EMANET KIYMETLER17.905.279 7.445.796 25.351.075 19.747.744 6.534.762 26.282.506Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler11.463.657 10.592 11.474.249 13.531.024 7.938 13.538.962Tahsile Alınan Çekler2.178.369 317.136 2.495.505 1.791.497 189.947 1.981.444Tahsile Alınan Ticari Senetler320.555 15.496 336.051 295.703 14.086 309.789Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar3.942.698 7.102.572 11.045.270 4.129.520 6.322.791 10.452.311REHİNLİ KIYMETLER239.949.144 8.472.478 248.421.622 193.201.765 5.176.088 198.377.853Menkul Kıymetler2.556.681 24.479 2.581.160 1.613.301 21.581 1.634.882Teminat Senetleri28.254 73 28.327 32.992 0 32.992Emtia2.351.188 605.735 2.956.923 2.173.885 236.701 2.410.586Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul54.768.137 0 54.768.137 32.356.775 0 32.356.775Diğer Rehinli Kıymetler180.244.004 7.842.191 188.086.195 157.023.932 4.917.806 161.941.738Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI278.027.509 76.768.525 354.796.034 229.941.988 63.709.160 293.651.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.446.607 1.703.989Alınan Kar Payları1.000.002 575.813Ödenen Kar Payları-498.325 -226.702Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar56.477 40.952Elde Edilen Diğer Kazançlar2.575 1.977Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar6.834 13.108Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-136.629 -66.676Ödenen Vergiler-64.768 -71.663Diğer2.080.441 1.437.180Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.895.470 -1.359.157Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.232.291 -483.339Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.224.237 426.268Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.943.954 -1.175.364Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış371.239 -436.274Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-871.870 792.357Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.416.108 -541.856Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-490.779 7.843Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)80.314 51.208Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.448.863 344.832YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-512.390 -3.104.158İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -2.755Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-13.959 -19.429Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller17.610 4.277Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.084.792 -3.369.022Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.568.751 282.771Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.898.912 1.502.520Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.730.025 11.688.869Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.317.027 -12.375.093İhraç Edilen Sermaye Araçları2.500.000 2.200.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-14.086 -11.256Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi58.641 44.344Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)996.300 -1.212.462Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.824.122 2.652.405Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.820.422 1.439.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934960BIST