***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
06.05.2021 17:27
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.760 142.850
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-82.100 -69.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayaca 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-58.887
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.311 -5.986
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.578 39.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 207.760 142.850
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 207.760 142.850
Grubun Karı (Zararı)
207.760 142.850
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr (Zarar) 0,00051000 0,00079000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.919.853 20.894.451 25.814.304 4.947.158 17.869.991 22.817.149
Nakit ve Nakit Benzerleri
317.566 11.516.215 11.833.781 390.309 9.653.845 10.044.154
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 309.148 10.605.002 10.914.150 379.930 8.977.860 9.357.790
Bankalar
I-3 8.518 913.416 921.934 10.515 676.513 687.028
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-100 -2.203 -2.303 -136 -528 -664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.265.058 6.200.578 10.465.636 4.457.591 5.540.616 9.998.207
Devlet Borçlanma Senetleri
4.120.633 6.061.554 10.182.187 4.030.589 5.531.941 9.562.530
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
144.425 139.024 283.449 427.002 8.675 435.677
Türev Finansal Varlıklar
337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.132.654 14.419.187 32.551.841 18.249.279 11.089.880 29.339.159
Krediler
I-5 18.753.456 13.618.600 32.372.056 18.766.423 10.341.184 29.107.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 169.809 170.306 340.115 176.821 139.365 316.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 851.170 851.170 0 775.777 775.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 851.170 851.170 0 775.777 775.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-790.611 -220.889 -1.011.500 -693.965 -166.446 -860.411
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 7.574 0 7.574
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 471.699 0 471.699 478.296 0 478.296
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 23.095 0 23.095 24.965 0 24.965
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
23.095 0 23.095 24.965 0 24.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 146.471 0 146.471 123.465 0 123.465
DİĞER AKTİFLER
I-17 352.192 33.770 385.962 339.112 27.908 367.020
VARLIKLAR TOPLAMI
24.053.538 35.347.408 59.400.946 24.169.849 28.987.779 53.157.628
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
II-1 14.083.743 27.748.835 41.832.578 12.549.368 27.017.103 39.566.471
ALINAN KREDİLER
II-3 4.063.581 2.872.159 6.935.740 3.146.138 2.662.162 5.808.300
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
284.881 0 284.881 537.043 0 537.043
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
229.183 390.938 620.121 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 229.183 390.938 620.121 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 171.748 87 171.835 173.858 193 174.051
KARŞILIKLAR
II-7 158.587 106.090 264.677 220.793 81.725 302.518
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.316 0 43.316 55.629 0 55.629
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
115.271 106.090 221.361 165.164 81.725 246.889
CARİ VERGİ BORCU
II-8 192.371 0 192.371 130.528 0 130.528
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 839.641 839.641 0 764.430 764.430
Krediler
0 839.641 839.641 0 764.430 764.430
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 630.244 204.632 834.876 534.669 148.501 683.170
ÖZKAYNAKLAR
II-11 7.371.091 53.135 7.424.226 4.729.719 68.847 4.798.566
Ödenmiş Sermaye
5.720.000 0 5.720.000 3.220.000 0 3.220.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.217 0 -4.217 -4.217 0 -4.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-83.960 53.135 -30.825 -17.572 68.847 51.275
Kar Yedekleri
953.138 0 953.138 853.138 0 853.138
Yasal Yedekler
81.276 0 81.276 81.276 0 81.276
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
650.269 0 650.269 650.269 0 650.269
Diğer Kar Yedekleri
221.593 0 221.593 121.593 0 121.593
Kar veya Zarar
774.626 0 774.626 666.866 0 666.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
566.866 0 566.866 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
207.760 0 207.760 666.866 0 666.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.185.429 32.215.517 59.400.946 22.312.703 30.844.925 53.157.628
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 20.173.086 60.850.251 81.023.337 16.992.479 51.998.310 68.990.789
GARANTİ VE KEFALETLER
8.586.570 7.931.643 16.518.213 7.567.945 6.120.825 13.688.770
Teminat Mektupları
8.563.884 5.669.499 14.233.383 7.533.825 4.827.797 12.361.622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
119.334 1.478 120.812 93.795 1.369 95.164
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 714.894 715.144 250 646.338 646.588
Diğer Teminat Mektupları
8.444.300 4.953.127 13.397.427 7.439.780 4.180.090 11.619.870
Banka Kredileri
5.306 876.855 882.161 7.330 329.133 336.463
İthalat Kabul Kredileri
5.306 876.855 882.161 7.330 329.133 336.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
17.380 1.385.289 1.402.669 26.790 958.544 985.334
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
17.380 1.385.289 1.402.669 26.790 958.544 985.334
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 5.351 5.351
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 3.305.527 8.276.836 11.582.363 2.632.964 9.554.377 12.187.341
Cayılamaz Taahhütler
3.305.527 8.276.836 11.582.363 2.632.964 9.554.377 12.187.341
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
904.368 8.276.836 9.181.204 965.167 9.554.377 10.519.544
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.975.192 0 1.975.192 1.356.907 0 1.356.907
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
302.040 0 302.040 233.337 0 233.337
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
114.794 0 114.794 65.614 0 65.614
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.751 0 5.751 8.557 0 8.557
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 8.280.989 44.641.772 52.922.761 6.791.570 36.323.108 43.114.678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.280.989 44.641.772 52.922.761 6.791.570 36.323.108 43.114.678
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
8.266.556 31.812.028 40.078.584 6.008.091 24.685.688 30.693.779
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.777.818 13.694.439 19.472.257 2.615.887 10.981.608 13.597.495
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.488.738 18.117.589 20.606.327 3.392.204 13.704.080 17.096.284
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
14.433 12.829.744 12.844.177 783.479 11.637.420 12.420.899
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
257.854.423 15.918.274 273.772.697 212.949.509 11.710.850 224.660.359
EMANET KIYMETLER
17.905.279 7.445.796 25.351.075 19.747.744 6.534.762 26.282.506
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.463.657 10.592 11.474.249 13.531.024 7.938 13.538.962
Tahsile Alınan Çekler
2.178.369 317.136 2.495.505 1.791.497 189.947 1.981.444
Tahsile Alınan Ticari Senetler
320.555 15.496 336.051 295.703 14.086 309.789
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
3.942.698 7.102.572 11.045.270 4.129.520 6.322.791 10.452.311
REHİNLİ KIYMETLER
239.949.144 8.472.478 248.421.622 193.201.765 5.176.088 198.377.853
Menkul Kıymetler
2.556.681 24.479 2.581.160 1.613.301 21.581 1.634.882
Teminat Senetleri
28.254 73 28.327 32.992 0 32.992
Emtia
2.351.188 605.735 2.956.923 2.173.885 236.701 2.410.586
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
54.768.137 0 54.768.137 32.356.775 0 32.356.775
Diğer Rehinli Kıymetler
180.244.004 7.842.191 188.086.195 157.023.932 4.917.806 161.941.738
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
278.027.509 76.768.525 354.796.034 229.941.988 63.709.160 293.651.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.446.607 1.703.989
Alınan Kar Payları
1.000.002 575.813
Ödenen Kar Payları
-498.325 -226.702
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
56.477 40.952
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.575 1.977
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.834 13.108
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-136.629 -66.676
Ödenen Vergiler
-64.768 -71.663
Diğer
2.080.441 1.437.180
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.895.470 -1.359.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.232.291 -483.339
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.224.237 426.268
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.943.954 -1.175.364
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
371.239 -436.274
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-871.870 792.357
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.416.108 -541.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-490.779 7.843
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
80.314 51.208
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.448.863 344.832
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-512.390 -3.104.158
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.755
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.959 -19.429
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.610 4.277
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.084.792 -3.369.022
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.568.751 282.771
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.898.912 1.502.520
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.730.025 11.688.869
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.317.027 -12.375.093
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.500.000 2.200.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-14.086 -11.256
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
58.641 44.344
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
996.300 -1.212.462
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.824.122 2.652.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.820.422 1.439.943
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934960
BIST