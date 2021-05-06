***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
06.05.2021 17:29
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
18:001.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,71
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:008,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0010,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:00484,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,29
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHGZT
|1,43
|7.549.402
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.684.516
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.785.256
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.980.212
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|115.358.918
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,94
|102.434.565
|% -7,16
|
|PETKM
|6,54
|5.467.593.960
|% -5,22
|
|GARAN
|7,68
|2.262.391.675
|% 3,92
|
|KOZAL
|128,90
|1.770.432.619
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,48
|1.281.257.497
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,45
|921.542.052
|% 5,18
|
|PETKM
|6,54
|5.467.593.960
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,14
|842.172.107
|% 2,88
|
|TSKB
|1,29
|494.274.536
|% 4,03
|
|GARAN
|7,68
|2.262.391.675
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,19
|224.066.409
|% 3,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,22
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,29
|