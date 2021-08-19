***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)503.112 283.074DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.754 50.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar264 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler264 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.490 50.535Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.876 55.947Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.366 -5.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)505.866 333.609Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.535 0 50.535 0 0 283.074 333.609 0 333.609Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 260.542 -325.542 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 127.682 0 127.682 595.223 260.542 283.074 4.496.474 0 4.496.474Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 264 0 264 0 2.490 0 2.490 0 0 503.112 505.866 0 505.866Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 566.866 -666.941 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 -100.075 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.941 -666.941 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.720.000 0 0 11.504 0 -3.953 0 -3.953 0 52.584 0 52.584 955.381 566.866 503.112 7.805.494 0 7.805.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 2.121.175 1.327.826Kredilerden Alınan Kar Payları1.573.527 1.024.149Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler24.409 2.890Bankalardan Alınan Gelirler8.949 5.837Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler488.633 280.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar24.697 14.186Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar445.008 252.289İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler18.928 13.573Finansal Kiralama Gelirleri18.119 10.284Diğer Kar Payı Gelirleri7.538 4.618KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -1.312.183 -582.302Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-830.119 -394.794Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-62.688 -26.132Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-55.074 -22.983İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-288.506 -111.125Kiralama Kar Payı Giderleri-13.692 -12.134Diğer Kar Payı Giderleri-62.104 -15.134NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)808.992 745.524NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ34.413 39.028Alınan Ücret ve Kom 285.317 13.649.378 13.934.695 783.479 11.637.420 12.420.899Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER281.626.978 16.984.025 298.611.003 212.949.509 11.710.850 224.660.359EMANET KIYMETLER19.945.521 7.882.956 27.828.477 19.747.744 6.534.762 26.282.506Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler11.945.494 8.934 11.954.428 13.531.024 7.938 13.538.962Tahsile Alınan Çekler2.917.374 371.861 3.289.235 1.791.497 189.947 1.981.444Tahsile Alınan Ticari Senetler329.159 15.903 345.062 295.703 14.086 309.789Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar4.753.494 7.486.258 12.239.752 4.129.520 6.322.791 10.452.311REHİNLİ KIYMETLER261.681.457 9.101.069 270.782.526 193.201.765 5.176.088 198.377.853Menkul Kıymetler2.837.623 25.593 2.863.216 1.613.301 21.581 1.634.882Teminat Senetleri26.189 31 26.220 32.992 0 32.992Emtia2.599.837 859.201 3.459.038 2.173.885 236.701 2.410.586Varant