***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)802.576 567.186DİĞER KAPSAMLI GELİRLER12.365 -92.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar12.365 -92.705Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.973 -129.775Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.392 37.070TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)814.941 474.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.705 0 -92.705 0 0 567.186 474.481 0 474.481Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 260.542 -325.542 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 -15.558 0 -15.558 595.223 260.542 567.186 4.637.346 0 4.637.346Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.305 0 666.941 4.799.627 0 4.799.627TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.305 0 666.941 4.799.627 0 4.799.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.464 0 12.464 0 0 802.576 815.040 0 815.040Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 566.866 -666.941 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 -100.075 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.941 -666.941 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 62.558 0 62.558 955.380 566.866 802.576 8.114.667 0 8.114.667Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 3.395.795 2.120.779 1.274.620 792.953Kredilerden Alınan Kar Payları2.491.870 1.602.834 918.343 578.685Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler45.198 4.559 20.789 1.669Bankalardan Alınan Gelirler10.382 7.684 1.433 1.847Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 1 0 1Menkul Değerlerden Alınan Gelirler806.789 479.650 318.156 199.602Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar41.572 30.519 16.875 16.333Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar736.172 427.237 291.164 174.948İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler29.045 21.894 10.117 8.321Finansal Kiralama Gelirleri31.056 17.120 12.937 6.836Diğer Kar Payı Gelirleri10.500 8.931 2.962 4.313KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -2.045.687 -896.742 -733.504 -314.440Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.291.940 -607.194 -461.821 -212.400Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-97.903 -41.956 -35.215 -15.824Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-100.579 -50.326 -45.505 -27.343İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-455.189 -162.106 -166.683 -50.981Kiralama Kar Payı Giderleri-21.045 -18.487 -7.353 -6.353Diğer Kar Payı Giderleri-79.031 -16.673 -16.927 -1.539NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.350.108 1.224.037 541.116 478.513NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ44.674 58.574 10.261 19.546Alınan Ücret ve Komisyonlar177.143 146.100 62.759 60.827Gayri Nakdi Kredilerden80.520 63.597 27.161 24.243Diğer(12) 96.623 82.503 35.598 36.584Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-132.469 -87.526 -52.498 -41.281Gayri Nakdi Kredilere-1 -1 0 -1Diğer(12) -132.468 -87.525 -52.498 -41.280TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 573.674 354.226 144.249 153.841Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.004 74.240 -26.399 66.637Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)342.828 76.238 54.228 55.585Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)229.842 203.748 116.420 31.619DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 381.873 121.197 105.288 16.816FAALİYET BRÜT KÂRI2.350.329 1.758.034 800.914 668.716BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -466.473 -458.196 -143.637 -169.785DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -100.348 -87.466 22.689 29.944PERSONEL GİDERLERİ (-)-364.256 -260.362 -122.649 -96.268DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -343.311 -243.005 -114.892 -78.576NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.075.941 709.005 442.425 354.031BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.075.941 709.005 442.425 354.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -273.365 -141.819 -142.961 -69.919Cari Vergi Karşılığı-304.334 -191.595 -140.539 -93.129Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.867 -10.747 4.832 3.075Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi36.836 60.523 -7.254 20.135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 802.576 567.186 299.464 284.112DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 802.576 567.186 299.464 284.112Grubun Karı (Zararı)802.576 567.186 299.464 284.112Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00155000 0,00206000 0,00053000 0,00093000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.507.261 27.885.660 33.392.921 4.599.164 17.869.991 22.469.155Nakit ve Nakit Benzerleri141.456 17.798.818 17.940.274 390.309 9.653.845 10.044.154Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 131.888 16.391.114 16.523.002 379.930 8.977.860 9.357.790Bankalar(3) 9.599 1.412.002 1.421.601 10.515 676.513 687.028Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-31 -4.298 -4.329 -136 -528 -664Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.972.335 2.972.335 0 2.396.377 2.396.377Devlet Borçlanma Senetleri0 2.972.335 2.972.335 0 2.396.377 2.396.377Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 5.279.506 6.998.768 12.278.274 4.109.597 5.540.616 9.650.213Devlet Borçlanma Senetleri5.195.143 6.863.909 12.059.052 4.030.589 5.531.941 9.562.530Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar84.363 134.859 219.222 79.008 8.675 87.683Türev Finansal Varlıklar86.299 115.739 202.038 99.258 279.153 378.411Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 86.299 115.739 202.038 99.258 279.153 378.411Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.350.013 18.086.811 38.436.824 18.249.279 11.089.880 29.339.159Krediler(5) 20.918.586 17.122.309 38.040.895 18.766.423 10.341.184 29.107.607Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 253.631 323.929 577.560 176.821 139.365 316.186İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 918.669 918.669 0 775.777 775.777Devlet Borçlanma Senetleri0 918.669 918.669 0 775.777 775.777Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-822.204 -278.096 -1.100.300 -693.965 -166.446 -860.411SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 26.233 0 26.233 0 0 0Satış Amaçlı26.233 0 26.233 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.474 0 7.474 7.474 0 7.474İştirakler (Net)(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 495.287 0 495.287 478.296 0 478.296MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 22.794 0 22.794 24.965 0 24.965Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer22.794 0 22.794 24.965 0 24.965YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 157.925 0 157.925 123.564 0 123.564DİĞER AKTİFLER(17) 461.761 48.544 510.305 339.130 27.908 367.038VARLIKLAR TOPLAMI27.028.748 46.021.015 73.049.763 23.821.872 28.987.779 52.809.651YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 14.348.730 36.065.184 50.413.914 12.547.081 27.017.103 39.564.184ALINAN KREDİLER(3) 373.218 4.460.769 4.833.987 93.836 2.662.162 2.755.998PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.857.285 0 2.857.285 537.043 0 537.043İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 3.973.094 0 3.973.094 2.705.583 0 2.705.583GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER29.755 198.100 227.855 290.587 101.964 392.551Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 29.755 198.100 227.855 290.587 101.964 392.551Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(7) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 183.846 0 183.846 173.858 193 174.051KARŞILIKLAR(8) 160.413 111.381 271.794 220.793 81.725 302.518Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı74.987 0 74.987 55.629 0 55.629Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar85.426 111.381 196.807 165.164 81.725 246.889CARİ VERGİ BORCU(9) 234.655 0 234.655 130.530 0 130.530ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 0 908.247 908.247 0 764.430 764.430Krediler0 908.247 908.247 0 764.430 764.430Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 924.729 105.690 1.030.419 534.634 148.501 683.135ÖZKAYNAKLAR(12) 8.038.102 76.565 8.114.667 4.730.781 68.847 4.799.628Ödenmiş Sermaye5.720.000 0 5.720.000 3.220.000 0 3.220.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.217 0 -4.217 -4.217 0 -4.217Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-14.007 76.565 62.558 -18.753 68.847 50.094Kar Yedekleri955.380 0 955.380 855.306 0 855.306Yasal Yedekler81.351 0 81.351 81.352 0 81.352Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler652.436 0 652.436 652.361 0 652.361Diğer Kar Yedekleri221.593 0 221.593 121.593 0 121.593Kar veya Zarar1.369.442 0 1.369.442 666.941 0 666.941Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı566.866 0 566.866 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı802.576 0 802.576 666.941 0 666.941Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI31.123.827 41.925.936 73.049.763 21.964.726 30.844.925 52.809.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 20.580.639 52.357.212 72.937.851 16.992.479 51.998.310 68.990.789GARANTİ VE KEFALETLER9.405.171 9.624.500 19.029.671 7.567.945 6.120.825 13.688.770Teminat Mektupları9.340.946 7.317.896 16.658.842 7.533.825 4.827.797 12.361.622Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler319.797 1.547 321.344 93.795 1.369 95.164Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler250 831.073 831.323 250 646.338 646.588Diğer Teminat Mektupları9.020.899 6.485.276 15.506.175 7.439.780 4.180.090 11.619.870Banka Kredileri1.020 591.834 592.854 7.330 329.133 336.463İthalat Kabul Kredileri1.020 591.834 592.854 7.330 329.133 336.463Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler63.205 1.714.770 1.777.975 26.790 958.544 985.334Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler63.205 1.714.770 1.777.975 26.790 958.544 985.334Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 5.351 5.351Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 6.504.281 6.217.281 12.721.562 2.632.964 9.554.377 12.187.341Cayılamaz Taahhütler6.504.281 6.217.281 12.721.562 2.632.964 9.554.377 12.187.341Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.248.246 6.217.281 7.465.527 965.167 9.554.377 10.519.544İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri4.683.550 0 4.683.550 1.356.907 0 1.356.907Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri347.675 0 347.675 233.337 0 233.337İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri205.320 0 205.320 65.614 0 65.614Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler16.108 0 16.108 8.557 0 8.557Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.671.187 36.515.431 41.186.618 6.791.570 36.323.108 43.114.678Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.671.187 36.515.431 41.186.618 6.791.570 36.323.108 43.114.678Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.659.319 27.428.041 32.087.360 6.008.091 24.685.688 30.693.779Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.210.311 10.693.311 14.903.622 2.615.887 10.981.608 13.597.495Vadeli Döviz Satım İşlemleri449.008 16.734.730 17.183.738 3.392.204 13.704.080 17.096.284Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri11.868 9.087.390 9.099.258 783.479 11.637.420 12.420.899Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER306.498.098 17.620.567 324.118.665 212.949.509 11.710.850 224.660.359EMANET KIYMETLER20.939.966 8.375.203 29.315.169 19.747.744 6.534.762 26.282.506Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler12.331.508 11.233 12.342.741 13.531.024 7.938 13.538.962Tahsile Alınan Çekler3.375.219 430.616 3.805.835 1.791.497 189.947 1.981.444Tahsile Alınan Ticari Senetler359.021 17.915 376.936 295.703 14.086 309.789Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar4.874.218 7.915.439 12.789.657 4.129.520 6.322.791 10.452.311REHİNLİ KIYMETLER285.558.132 9.245.364 294.803.496 193.201.765 5.176.088 198.377.853Menkul Kıymetler2.892.433 25.999 2.918.432 1.613.301 21.581 1.634.882Teminat Senetleri27.790 0 27.790 32.992 0 32.992Emtia2.956.494 777.932 3.734.426 2.173.885 236.701 2.410.586Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul58.874.604 0 58.874.604 32.356.775 0 32.356.775Diğer Rehinli Kıymetler220.805.931 8.441.433 229.247.364 157.023.932 4.917.806 161.941.738Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI327.078.737 69.977.779 397.056.516 229.941.988 63.709.160 293.651.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.737.072 234.601Alınan Kar Payları3.134.075 1.900.940Ödenen Kar Payları-1.818.042 -763.229Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar177.143 146.100Elde Edilen Diğer Kazançlar4.798 1.977Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar30.768 23.886Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-364.256 -260.362Ödenen Vergiler-245.576 -185.649Diğer2.818.162 -629.062Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.825.344 404.663Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-308.361 -1.737.633Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.991.777 -2.877.605Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.661.169 -9.719.151Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-329.363 -544.544Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-394.494 454.242Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)7.364.220 13.554.188Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)21.072 963.335Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)474.528 311.831Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.088.272 639.264YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.445.359 -6.281.803İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -2.855Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-101.462 -114.796Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller38.919 36.284Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.029.034 -8.011.794Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.646.218 1.811.358Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.973.994 6.480.357Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit36.466.632 37.990.773Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.947.435 -33.673.431İhraç Edilen Sermaye Araçları2.500.000 2.200.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-45.203 -36.985Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi351.164 58.267Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.791.527 896.085Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.824.122 2.652.405Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.615.649 3.548.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977544BIST