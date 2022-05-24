***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
24.05.2022 18:33
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.113.012 207.660
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.460 -82.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.460 -82.533
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-21.720 -105.380
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.260 22.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.098.552 125.127
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 855.380 0 666.866 4.800.808 0 4.800.808
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 855.380 0 666.866 4.800.808 0 4.800.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.533 0 -82.533 0 0 207.660 125.127 0 125.127
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 566.866 -666.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 -31.258 0 -31.258 955.380 566.866 207.660 7.425.935 0 7.425.935
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.460 0 -14.460 0 0 1.113.012 1.098.552 0 1.098.552
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.545 0 -1.240.505 -102.960 0 -102.960
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.960 0 -102.960 0 -102.960
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.545 -1.137.545 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.505 -1.240.505 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 121.841 0 121.841 2.659.792 0 1.113.012 13.532.556 0 13.532.556
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.832.635 1.045.646
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.604.782 780.508
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
22.724 6.997
Bankalardan Alınan Gelirler
4.856 2.818
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.167.622 242.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.054 9.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.103.403 223.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
37.165 8.859
Finansal Kiralama Gelirleri
27.629 8.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
5.022 4.965
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.126.314 -604.404
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-847.711 -380.948
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-74.343 -29.217
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-42.402 -19.925
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-121.999 -120.494
Kiralama Kar Payı Giderleri
-8.173 -6.838
Diğer Kar Payı Giderleri
-31.686 -46.982
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.706.321 441.242
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
42.791 18.394
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.763 56.477
Gayri Nakdi Kredilerden
34.771 26.619
Diğer
(12) 63.992 29.858
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-55.972 -38.083
Gayri Nakdi Kredilere
-4 0
Diğer
(12) -55.968 -38.083
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 291.376 162.412
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.353 11.800
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
758.609 99.593
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-468.586 51.019
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 348.037 207.216
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.388.525 829.264
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -366.034 -241.084
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -121.185 -65.530
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-208.198 -136.633
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -206.699 -115.126
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.486.409 270.891
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.486.409 270.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -373.397 -63.231
Cari Vergi Karşılığı
-312.657 -63.498
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-67.244 -5.311
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.504 5.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.113.012 207.660
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.113.012 207.660
Grubun Karı (Zararı)
1.113.012 207.660
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00153000 0,00051000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.479.805 37.597.127 50.076.932 7.748.107 34.353.162 42.101.269
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.173.330 25.660.294 26.833.624 1.302.997 19.341.153 20.644.150
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.157.221 21.941.162 23.098.383 1.296.341 17.019.397 18.315.738
Bankalar
(3) 16.595 3.729.478 3.746.073 7.214 2.324.173 2.331.387
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-486 -10.346 -10.832 -558 -2.417 -2.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 11.130.053 7.051.801 18.181.854 6.329.514 10.522.465 16.851.979
Devlet Borçlanma Senetleri
10.904.136 6.827.887 17.732.023 6.066.046 10.315.904 16.381.950
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
225.917 223.914 449.831 263.468 206.561 470.029
Türev Finansal Varlıklar
176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
33.359.073 33.013.327 66.372.400 25.537.584 31.441.107 56.978.691
Krediler
(5) 33.554.020 31.444.328 64.998.348 26.088.781 29.998.276 56.087.057
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 518.875 611.064 1.129.939 391.093 565.529 956.622
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192
Devlet Borçlanma Senetleri
265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-979.298 -525.655 -1.504.953 -942.290 -481.890 -1.424.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 9.153 0 9.153 15.995 0 15.995
Satış Amaçlı
9.153 0 9.153 15.995 0 15.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
İştirakler (Net)
(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 538.759 0 538.759 508.711 0 508.711
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 19.813 0 19.813 22.129 0 22.129
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.813 0 19.813 22.129 0 22.129
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 144.593 0 144.593 198.073 0 198.073
DİĞER AKTİFLER
(17) 1.343.717 65.848 1.409.565 502.482 58.891 561.373
VARLIKLAR TOPLAMI
47.902.387 70.676.302 118.578.689 34.540.555 65.853.160 100.393.715
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(1) 32.270.340 53.776.628 86.046.968 18.189.383 55.433.575 73.622.958
ALINAN KREDİLER
(3) 109.297 7.711.003 7.820.300 109.503 6.267.380 6.376.883
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.572.077 0 3.572.077 4.676.059 0 4.676.059
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.185.022 0 2.185.022 3.374.830 0 3.374.830
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 198.548 0 198.548 187.200 0 187.200
KARŞILIKLAR
(7) 244.611 215.649 460.260 186.520 201.451 387.971
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
76.063 0 76.063 86.285 0 86.285
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
168.548 215.649 384.197 100.235 201.451 301.686
CARİ VERGİ BORCU
(8) 575.324 0 575.324 375.557 0 375.557
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278
Krediler
0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 2.013.776 198.734 2.212.510 832.960 115.266 948.226
ÖZKAYNAKLAR
(11) 13.553.588 -21.032 13.532.556 8.609.800 12.164 8.621.964
Ödenmiş Sermaye
9.635.000 0 9.635.000 5.720.000 0 5.720.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.593 0 -8.593 -8.593 0 -8.593
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
142.873 -21.032 121.841 124.137 12.164 136.301
Kar Yedekleri
2.659.792 0 2.659.792 1.522.247 0 1.522.247
Yasal Yedekler
264.818 0 264.818 140.882 0 140.882
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.817.435 0 1.817.435 1.088.201 0 1.088.201
Diğer Kar Yedekleri
577.539 0 577.539 293.164 0 293.164
Kar veya Zarar
1.113.012 0 1.113.012 1.240.505 0 1.240.505
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.113.012 0 1.113.012 1.240.505 0 1.240.505
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.859.735 63.718.954 118.578.689 36.798.104 63.595.611 100.393.715
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 28.333.543 95.171.519 123.505.062 21.903.927 92.438.627 114.342.554
GARANTİ VE KEFALETLER
12.751.707 14.576.782 27.328.489 10.930.643 13.342.364 24.273.007
Teminat Mektupları
12.692.103 10.720.076 23.412.179 10.898.676 9.763.107 20.661.783
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
308.309 0 308.309 279.667 2.263 281.930
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 1.120.009 1.120.259 250 1.023.249 1.023.499
Diğer Teminat Mektupları
12.383.544 9.600.067 21.983.611 10.618.759 8.737.595 19.356.354
Banka Kredileri
2.000 393.118 395.118 2.000 419.733 421.733
İthalat Kabul Kredileri
2.000 393.118 395.118 2.000 419.733 421.733
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
57.604 3.444.968 3.502.572 29.967 3.159.524 3.189.491
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
57.604 3.444.968 3.502.572 29.967 3.159.524 3.189.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 18.620 18.620 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 7.745.004 8.713.394 16.458.398 6.824.684 2.905.129 9.729.813
Cayılamaz Taahhütler
7.745.004 8.713.394 16.458.398 6.824.684 2.905.129 9.729.813
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
920.711 8.713.394 9.634.105 881.211 2.905.129 3.786.340
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.029.524 0 6.029.524 5.306.110 0 5.306.110
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
496.250 0 496.250 376.217 0 376.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.781 0 12.781 12.781 0 12.781
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
277.415 0 277.415 235.068 0 235.068
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.323 0 8.323 13.297 0 13.297
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.836.832 71.881.343 79.718.175 4.148.600 76.191.134 80.339.734
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.836.832 71.881.343 79.718.175 4.148.600 76.191.134 80.339.734
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.814.203 48.241.272 56.055.475 3.940.209 44.026.814 47.967.023
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.310.015 19.550.667 26.860.682 3.289.226 18.957.386 22.246.612
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
504.188 28.690.605 29.194.793 650.983 25.069.428 25.720.411
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
22.629 23.640.071 23.662.700 208.391 32.164.320 32.372.711
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
408.210.380 32.755.985 440.966.365 352.196.636 31.744.269 383.940.905
EMANET KIYMETLER
22.989.991 9.859.464 32.849.455 21.736.616 12.962.828 34.699.444
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.658.956 18.151 7.677.107 11.306.037 19.861 11.325.898
Tahsile Alınan Çekler
5.322.607 1.152.857 6.475.464 4.392.782 951.593 5.344.375
Tahsile Alınan Ticari Senetler
391.663 27.227 418.890 329.318 22.197 351.515
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
9.616.765 8.661.229 18.277.994 5.708.479 11.969.177 17.677.656
REHİNLİ KIYMETLER
385.220.389 22.896.521 408.116.910 330.460.020 18.781.441 349.241.461
Menkul Kıymetler
3.938.468 43.033 3.981.501 3.979.076 39.187 4.018.263
Teminat Senetleri
24.876 0 24.876 24.509 0 24.509
Emtia
4.758.993 1.926.003 6.684.996 3.717.229 1.189.238 4.906.467
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
75.339.167 0 75.339.167 65.580.772 0 65.580.772
Diğer Rehinli Kıymetler
301.158.005 20.927.485 322.085.490 257.157.554 17.553.016 274.710.570
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
436.543.923 127.927.504 564.471.427 374.100.563 124.182.896 498.283.459
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
718.102 2.445.944
Alınan Kar Payları
2.629.583 989.873
Ödenen Kar Payları
-819.594 -488.132
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.763 56.477
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.588 2.575
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
9.226 6.834
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-208.198 -136.633
Ödenen Vergiler
-255.795 -64.768
Diğer
-739.471 2.079.718
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.578.452 -4.894.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-543.181 -2.232.291
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-864.057 -1.224.237
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.273.471 -2.943.954
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-961.658 371.177
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
212.750 -871.870
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
8.717.095 2.416.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-11.450 -490.779
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.302.424 81.146
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.296.554 -2.448.863
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-478.959 -456.843
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-41.783 -13.959
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15.001 17.610
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.034.152 -2.029.245
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.847.451 1.568.751
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-265.476 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.275.271 3.843.365
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27.197.854 9.674.478
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.819.898 -8.317.027
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.915.000 2.500.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.685 -14.086
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
358.218 58.641
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.451.084 996.300
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.862.158 2.824.122
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.313.242 3.820.422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032195
BIST