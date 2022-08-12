***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
12.08.2022 19:21
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.479.008 503.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
293.536 2.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
537 264
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
537 264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
292.999 2.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
385.351 -2.876
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-92.352 5.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.772.544 505.866
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 264 0 264 0 2.490 0 2.490 0 0 503.112 505.866 0 505.866
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 566.866 -666.941 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 -100.075 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.941 -666.941 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -3.953 0 -3.953 0 52.584 0 52.584 955.381 566.866 503.112 7.805.494 0 7.805.494
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 2.772.544
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.311 0 -1.240.505 -439.194 0 -439.194
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -439.194 0 -439.194 0 -439.194
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.311 -801.311 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.505 -1.240.505 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -8.056 0 -8.056 0 429.300 0 429.300 2.323.558 0 2.479.008 14.870.314 0 14.870.314
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 6.469.607 2.121.175 3.636.972 1.075.529
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.984.909 1.573.527 2.380.127 793.019
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
26.591 24.409 3.867 17.412
Bankalardan Alınan Gelirler
9.543 8.949 4.687 6.131
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.372.067 488.633 1.204.445 246.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
55.636 24.697 28.582 15.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.217.544 445.008 1.114.141 221.102
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
98.887 18.928 61.722 10.069
Finansal Kiralama Gelirleri
66.520 18.119 38.891 9.766
Diğer Kar Payı Gelirleri
9.977 7.538 4.955 2.573
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.796.316 -1.312.183 -1.670.002 -707.779
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-2.176.250 -830.119 -1.328.539 -449.171
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-166.078 -62.688 -91.735 -33.471
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-175.805 -55.074 -133.403 -35.149
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-196.581 -288.506 -74.582 -168.012
Kiralama Kar Payı Giderleri
-17.359 -13.692 -9.186 -6.854
Diğer Kar Payı Giderleri
-64.243 -62.104 -32.557 -15.122
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.673.291 808.992 1.966.970 367.750
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
100.579 34.413 57.788 16.019
Alınan Ücret ve Komisyonlar
225.533 114.384 126.770 57.907
Gayri Nakdi Kredilerden
75.341 53.359 40.570 26.740
Diğer
(12) 150.192 61.025 86.200 31.167
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-124.954 -79.971 -68.982 -41.888
Gayri Nakdi Kredilere
-5 -1 -1 -1
Diğer
(12) -124.949 -79.970 -68.981 -41.887
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 774 0 774 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 615.838 429.425 324.462 267.013
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
31.694 27.403 30.341 15.603
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
846.178 288.600 87.569 189.007
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-262.034 113.422 206.552 62.403
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 532.103 276.585 184.066 69.369
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.922.585 1.549.415 2.534.060 720.151
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -645.849 -322.836 -279.815 -81.752
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -235.689 -123.037 -114.504 -57.507
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-373.492 -241.607 -165.294 -104.974
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -378.395 -228.419 -171.696 -113.293
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.289.160 633.516 1.802.751 362.625
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.289.160 633.516 1.802.751 362.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -810.152 -130.404 -436.755 -67.173
Cari Vergi Karşılığı
-848.491 -163.795 -535.834 -100.297
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-78.791 -10.699 -11.547 -5.388
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
117.130 44.090 110.626 38.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.479.008 503.112 1.365.996 295.452
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.479.008 503.112 1.365.996 295.452
Grubun Karı (Zararı)
2.479.008 503.112 1.365.996 295.452
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00293000 0,00103000 0,00140000 0,00052000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.583.529 37.989.206 53.572.735 7.748.107 34.353.162 42.101.269
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.007.310 24.852.396 27.859.706 1.302.997 19.341.153 20.644.150
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.992.041 20.209.582 23.201.623 1.296.341 17.019.397 18.315.738
Bankalar
(3) 16.646 4.652.838 4.669.484 7.214 2.324.173 2.331.387
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.377 -10.024 -11.401 -558 -2.417 -2.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.781.967 4.781.967 0 4.259.421 4.259.421
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4.781.967 4.781.967 0 4.259.421 4.259.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 12.311.502 7.904.814 20.216.316 6.329.514 10.522.465 16.851.979
Devlet Borçlanma Senetleri
12.083.651 7.648.920 19.732.571 6.066.046 10.315.904 16.381.950
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
227.851 255.894 483.745 263.468 206.561 470.029
Türev Finansal Varlıklar
264.717 450.029 714.746 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 264.717 450.029 714.746 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.100.778 35.568.814 85.669.592 25.537.584 31.441.107 56.978.691
Krediler
(5) 49.400.931 33.737.431 83.138.362 26.088.781 29.998.276 56.087.057
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 833.294 718.283 1.551.577 391.093 565.529 956.622
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 937.067 1.600.277 2.537.344 0 1.359.192 1.359.192
Devlet Borçlanma Senetleri
937.067 1.600.277 2.537.344 0 1.359.192 1.359.192
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.070.514 -487.177 -1.557.691 -942.290 I ELDE TUTULAN VE DURDURULAN F 0 15.995
Satış Amaçlı
4.085 0 4.085 15.995 0 15.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
İştirakler (Net)
(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 662.983 0 662.983 508.711 0 508.711
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 28.569 0 28.569 22.129 0 22.129
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
28.569 0 28.569 22.129 0 22.129
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 144.597 0 144.597 198.073 0 198.073
DİĞER AKTİFLER
(17) 2.139.092 72.774 2.211.866 502.482 58.891 561.373
VARLIKLAR TOPLAMI
68.671.107 73.630.794 142.301.901 34.540.555 65.853.160 100.393.715
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(1) 45.592.360 56.418.928 102.011.288 18.189.383 55.433.575 73.622.958
ALINAN KREDİLER
(3) 102.321 9.676.814 9.779.135 109.503 6.267.380 6.376.883
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.684.492 0 5.684.492 4.676.059 0 4.676.059
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 2.679.457 0 2.679.457 3.374.830 0 3.374.830
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
142.749 460.607 603.356 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 0 1.587.390 1.587.390 0 1.345.278 1.345.278
Krediler
0 1.587.390 1.587.390 0 1.345.278 1.345.278
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 2.947.468 502.174 3.449.642 832.960 115.266 948.226
ÖZKAYNAKLAR
(12) 14.999.366 -129.052 14.870.314 8.609.800 12.164 8.621.964
Ödenmiş Sermaye
9.635.000 0 9.635.000 5.720.000 0 5.720.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.056 0 -8.056 -8.593 0 -8.593
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
558.352 -129.052 429.300 124.137 12.164 136.301
Kar Yedekleri
2.323.558 0 2.323.558 1.522.247 0 1.522.247
Yasal Yedekler
264.818 0 264.818 140.882 0 140.882
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.481.201 0 1.481.201 1.088.201 0 1.088.201
Diğer Kar Yedekleri
577.539 0 577.539 293.164 0 293.164
Kar veya Zarar
2.479.008 0 2.479.008 1.240.505 0 1.240.505
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.479.008 0 2.479.008 1.240.505 0 1.240.505
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
73.456.978 68.844.923 142.301.901 36.798.104 63.595.611 100.393.715
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 30.304.986 90.644.385 120.949.371 21.903.927 92.438.627 114.342.554
GARANTİ VE KEFALETLER
15.828.815 16.390.355 32.219.170 10.930.643 13.342.364 24.273.007
Teminat Mektupları
882 12.438.770 28.081.652 10.898.676 9.763.107 20.661.783
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
333.524 279.667 2.263 281.930
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 2.162.010 2.162.260 250 1.023.249 1.023.499
Diğer Teminat Mektupları
15.322.504 10.263.364 25.585.868 10.618.759 8.737.595 19.356.354
Banka Kredileri
100.242 132.515 232.757 2.000 419.733 421.733
İthalat Kabul Kredileri
100.242 132.515 232.757 2.000 419.733 421.733
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
85.691 3.803.316 3.889.007 29.967 3.159.524 3.189.491
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
85.691 3.803.316 3.889.007 29.967 3.159.524 3.189.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 15.754 15.754 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 9.228.456 4.940.728 14.169.184 6.824.684 2.905.129 9.729.813
Cayılamaz Taahhütler
9.228.456 4.940.728 14.169.184 6.824.684 2.905.129 9.729.813
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
445.769 4.940.728 5.386.497 881.211 2.905.129 3.786.340
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.907.635 0 7.907.635 5.306.110 0 5.306.110
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
513.756 0 513.756 376.217 0 376.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.781 0 12.781 12.781 0 12.781
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
341.936 0 341.936 235.068 0 235.068
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.579 0 6.579 13.297 0 13.297
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.247.715 69.313.302 74.561.017 4.148.600 76.191.134 80.339.734
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.247.715 69.313.302 74.561.017 4.148.600 76.191.134 80.339.734
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.247.715 46.588.787 51.836.502 3.940.209 44.026.814 47.967.023
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.145.165 19.622.405 24.767.570 3.289.226 18.957.386 22.246.612
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
102.550 26.966.382 27.068.932 650.983 25.069.428 25.720.411
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 22.724.515 22.724.515 208.391 32.164.320 32.372.711
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
487.497.639 38.789.903 526.287.542 352.196.636 31.744.269 383.940.905
EMANET KIYMETLER
25.968.083 10.918.671 36.886.754 21.736.616 12.962.828 34.699.444
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.156.693 20.661 8.177.354 11.306.037 19.861 11.325.898
Tahsile Alınan Çekler
7.255.579 1.084.220 8.339.799 4.392.782 951.593 5.344.375
Tahsile Alınan Ticari Senetler
550.781 24.732 575.513 329.318 22.197 351.515
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
10.005.030 9.789.058 19.794.088 5.708.479 11.969.177 17.677.656
REHİNLİ KIYMETLER
461.529.556 27.871.232 489.400.788 330.460.020 18.781.441 349.241.461
Menkul Kıymetler
3.901.197 0 3.901.197 3.979.076 39.187 4.018.263
Teminat Senetleri
26.740 0 26.740 24.509 0 24.509
Emtia
6.909.489 2.488.856 9.398.345 3.717.229 1.189.238 4.906.467
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
72.544.797 0 72.544.797 65.580.772 0 65.580.772
Diğer Rehinli Kıymetler
378.146.453 25.382.376 403.528.829 257.157.554 17.553.016 274.710.570
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
517.802.625 129.434.288 647.236.913 374.100.563 124.182.896 498.283.459
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.830.343 7.097.965
Alınan Kar Payları
5.829.508 1.942.818
Ödenen Kar Payları
-2.033.998 -1.143.315
Alınan Temettüler
774 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
225.533 114.384
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.722 4.798
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
47.574 17.510
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-373.492 -241.600
Ödenen Vergiler
-581.386 -136.511
Diğer
2.706.108 6.539.881
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.613.188 -4.426.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-770.204 -3.294.683
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.764.727 -1.885.328
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-24.360.749 -5.915.933
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.698.448 157.672
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.238.100 99.657
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
21.594.005 6.512.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
422.312 -447.091
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.726.523 347.345
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.217.155 2.671.695
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.718.725 -1.882.806
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-166.812 -77.175
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
36.100 28.495
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.223.925 -4.346.267
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.532.952 2.512.141
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-897.040 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.604.986 4.210.853
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.857.443 10.308.790
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.690.872 -8.568.563
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.915.000 2.500.000
Temettü Ödemeleri
-439.194 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-37.391 -29.374
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
559.694 58.766
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.663.110 5.058.508
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.862.158 2.824.122
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.525.268 7.882.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055219
BIST