***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.479.008 503.112DİĞER KAPSAMLI GELİRLER293.536 2.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar537 264Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler537 264Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar292.999 2.490Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri385.351 -2.876Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-92.352 5.366TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.772.544 505.866Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 264 0 264 0 2.490 0 2.490 0 0 503.112 505.866 0 505.866Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 566.866 -666.941 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 -100.075 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.941 -666.941 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.720.000 0 0 11.504 0 -3.953 0 -3.953 0 52.584 0 52.584 955.381 566.866 503.112 7.805.494 0 7.805.494Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 2.772.544Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.311 0 -1.240.505 -439.194 0 -439.194Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -439.194 0 -439.194 0 -439.194Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.311 -801.311 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.505 -1.240.505 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.635.000 0 0 11.504 0 -8.056 0 -8.056 0 429.300 0 429.300 2.323.558 0 2.479.008 14.870.314 0 14.870.314Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 6.469.607 2.121.175 3.636.972 1.075.529Kredilerden Alınan Kar Payları3.984.909 1.573.527 2.380.127 793.019Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler26.591 24.409 3.867 17.412Bankalardan Alınan Gelirler9.543 8.949 4.687 6.131Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.372.067 488.633 1.204.445 246.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar55.636 24.697 28.582 15.457Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.217.544 445.008 1.114.141 221.102İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler98.887 18.928 61.722 10.069Finansal Kiralama Gelirleri66.520 18.119 38.891 9.766Diğer Kar Payı Gelirleri9.977 7.538 4.955 2.573KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -2.796.316 -1.312.183 -1.670.002 -707.779Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-2.176.250 -830.119 -1.328.539 -449.171Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-166.078 -62.688 -91.735 -33.471Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-175.805 -55.074 -133.403 -35.149İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-196.581 -288.506 -74.582 -168.012Kiralama Kar Payı Giderleri-17.359 -13.692 -9.186 -6.854Diğer Kar Payı Giderleri-64.243 -62.104 -32.557 -15.122NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.673.291 808.992 1.966.970 367.750NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ100.579 34.413 57.788 16.019Alınan Ücret ve Komisyonlar225.533 114.384 126.770 57.907Gayri Nakdi Kredilerden75.341 53.359 40.570 26.740Diğer(12) 150.192 61.025 86.200 31.167Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-124.954 -79.971 -68.982 -41.888Gayri Nakdi Kredilere-5 -1 -1 -1Diğer(12) -124.949 -79.970 -68.981 -41.887TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 774 0 774 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 615.838 429.425 324.462 267.013Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)31.694 27.403 30.341 15.603Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)846.178 288.600 87.569 189.007Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-262.034 113.422 206.552 62.403DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 532.103 276.585 184.066 69.369FAALİYET BRÜT KÂRI4.922.585 1.549.415 2.534.060 720.151BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -645.849 -322.836 -279.815 -81.752DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -235.689 -123.037 -114.504 -57.507PERSONEL GİDERLERİ (-)-373.492 -241.607 -165.294 -104.974DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -378.395 -228.419 -171.696 -113.293NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.289.160 633.516 1.802.751 362.625BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.289.160 633.516 1.802.751 362.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -810.152 -130.404 -436.755 -67.173Cari Vergi Karşılığı-848.491 -163.795 -535.834 -100.297Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-78.791 -10.699 -11.547 -5.388Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi117.130 44.090 110.626 38.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.479.008 503.112 1.365.996 295.452DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.479.008 503.112 1.365.996 295.452Grubun Karı (Zararı)2.479.008 503.112 1.365.996 295.452Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00293000 0,00103000 0,00140000 0,00052000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.583.529 37.989.206 53.572.735 7.748.107 34.353.162 42.101.269Nakit ve Nakit Benzerleri3.007.310 24.852.396 27.859.706 1.302.997 19.341.153 20.644.150Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.992.041 20.209.582 23.201.623 1.296.341 17.019.397 18.315.738Bankalar(3) 16.646 4.652.838 4.669.484 7.214 2.324.173 2.331.387Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.377 -10.024 -11.401 -558 -2.417 -2.975Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 4.781.967 4.781.967 0 4.259.421 4.259.421Devlet Borçlanma Senetleri0 4.781.967 4.781.967 0 4.259.421 4.259.421Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 12.311.502 7.904.814 20.216.316 6.329.514 10.522.465 16.851.979Devlet Borçlanma Senetleri12.083.651 7.648.920 19.732.571 6.066.046 10.315.904 16.381.950Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar227.851 255.894 483.745 263.468 206.561 470.029Türev Finansal Varlıklar264.717 450.029 714.746 115.596 230.123 345.719Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 264.717 450.029 714.746 115.596 230.123 345.719Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.100.778 35.568.814 85.669.592 25.537.584 31.441.107 56.978.691Krediler(5) 49.400.931 33.737.431 83.138.362 26.088.781 29.998.276 56.087.057Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 833.294 718.283 1.551.577 391.093 565.529 956.622İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 937.067 1.600.277 2.537.344 0 1.359.192 1.359.192Devlet Borçlanma Senetleri937.067 1.600.277 2.537.344 0 1.359.192 1.359.192Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.070.514 -487.177 -1.557.691 -942.290 I ELDE TUTULAN VE DURDURULAN F 0 15.995Satış Amaçlı4.085 0 4.085 15.995 0 15.995Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.474 0 7.474 7.474 0 7.474İştirakler (Net)(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 662.983 0 662.983 508.711 0 508.711MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 28.569 0 28.569 22.129 0 22.129Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer28.569 0 28.569 22.129 0 22.129YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 144.597 0 144.597 198.073 0 198.073DİĞER AKTİFLER(17) 2.139.092 72.774 2.211.866 502.482 58.891 561.373VARLIKLAR TOPLAMI68.671.107 73.630.794 142.301.901 34.540.555 65.853.160 100.393.715YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 45.592.360 56.418.928 102.011.288 18.189.383 55.433.575 73.622.958ALINAN KREDİLER(3) 102.321 9.676.814 9.779.135 109.503 6.267.380 6.376.883PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.684.492 0 5.684.492 4.676.059 0 4.676.059İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 2.679.457 0 2.679.457 3.374.830 0 3.374.830GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER142.749 460.607 603.356 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 0 1.587.390 1.587.390 0 1.345.278 1.345.278Krediler0 1.587.390 1.587.390 0 1.345.278 1.345.278Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 2.947.468 502.174 3.449.642 832.960 115.266 948.226ÖZKAYNAKLAR(12) 14.999.366 -129.052 14.870.314 8.609.800 12.164 8.621.964Ödenmiş Sermaye9.635.000 0 9.635.000 5.720.000 0 5.720.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.056 0 -8.056 -8.593 0 -8.593Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler558.352 -129.052 429.300 124.137 12.164 136.301Kar Yedekleri2.323.558 0 2.323.558 1.522.247 0 1.522.247Yasal Yedekler264.818 0 264.818 140.882 0 140.882Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.481.201 0 1.481.201 1.088.201 0 1.088.201Diğer Kar Yedekleri577.539 0 577.539 293.164 0 293.164Kar veya Zarar2.479.008 0 2.479.008 1.240.505 0 1.240.505Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.479.008 0 2.479.008 1.240.505 0 1.240.505Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI73.456.978 68.844.923 142.301.901 36.798.104 63.595.611 100.393.715Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 30.304.986 90.644.385 120.949.371 21.903.927 92.438.627 114.342.554GARANTİ VE KEFALETLER15.828.815 16.390.355 32.219.170 10.930.643 13.342.364 24.273.007Teminat Mektupları882 12.438.770 28.081.652 10.898.676 9.763.107 20.661.783Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler333.524 279.667 2.263 281.930Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler250 2.162.010 2.162.260 250 1.023.249 1.023.499Diğer Teminat Mektupları15.322.504 10.263.364 25.585.868 10.618.759 8.737.595 19.356.354Banka Kredileri100.242 132.515 232.757 2.000 419.733 421.733İthalat Kabul Kredileri100.242 132.515 232.757 2.000 419.733 421.733Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler85.691 3.803.316 3.889.007 29.967 3.159.524 3.189.491Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler85.691 3.803.316 3.889.007 29.967 3.159.524 3.189.491Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 15.754 15.754 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 9.228.456 4.940.728 14.169.184 6.824.684 2.905.129 9.729.813Cayılamaz Taahhütler9.228.456 4.940.728 14.169.184 6.824.684 2.905.129 9.729.813Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri445.769 4.940.728 5.386.497 881.211 2.905.129 3.786.340İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri7.907.635 0 7.907.635 5.306.110 0 5.306.110Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri513.756 0 513.756 376.217 0 376.217İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri12.781 0 12.781 12.781 0 12.781Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri341.936 0 341.936 235.068 0 235.068Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.579 0 6.579 13.297 0 13.297Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 5.247.715 69.313.302 74.561.017 4.148.600 76.191.134 80.339.734Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.247.715 69.313.302 74.561.017 4.148.600 76.191.134 80.339.734Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.247.715 46.588.787 51.836.502 3.940.209 44.026.814 47.967.023Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.145.165 19.622.405 24.767.570 3.289.226 18.957.386 22.246.612Vadeli Döviz Satım İşlemleri102.550 26.966.382 27.068.932 650.983 25.069.428 25.720.411Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 22.724.515 22.724.515 208.391 32.164.320 32.372.711Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER487.497.639 38.789.903 526.287.542 352.196.636 31.744.269 383.940.905EMANET KIYMETLER25.968.083 10.918.671 36.886.754 21.736.616 12.962.828 34.699.444Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler8.156.693 20.661 8.177.354 11.306.037 19.861 11.325.898Tahsile Alınan Çekler7.255.579 1.084.220 8.339.799 4.392.782 951.593 5.344.375Tahsile Alınan Ticari Senetler550.781 24.732 575.513 329.318 22.197 351.515Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar10.005.030 9.789.058 19.794.088 5.708.479 11.969.177 17.677.656REHİNLİ KIYMETLER461.529.556 27.871.232 489.400.788 330.460.020 18.781.441 349.241.461Menkul Kıymetler3.901.197 0 3.901.197 3.979.076 39.187 4.018.263Teminat Senetleri26.740 0 26.740 24.509 0 24.509Emtia6.909.489 2.488.856 9.398.345 3.717.229 1.189.238 4.906.467Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul72.544.797 0 72.544.797 65.580.772 0 65.580.772Diğer Rehinli Kıymetler378.146.453 25.382.376 403.528.829 257.157.554 17.553.016 274.710.570Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI517.802.625 129.434.288 647.236.913 374.100.563 124.182.896 498.283.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.830.343 7.097.965Alınan Kar Payları5.829.508 1.942.818Ödenen Kar Payları-2.033.998 -1.143.315Alınan Temettüler774 0Alınan Ücret ve Komisyonlar225.533 114.384Elde Edilen Diğer Kazançlar9.722 4.798Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar47.574 17.510Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-373.492 -241.600Ödenen Vergiler-581.386 -136.511Diğer2.706.108 6.539.881Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.613.188 -4.426.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-770.204 -3.294.683Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.764.727 -1.885.328Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-24.360.749 -5.915.933Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.698.448 157.672Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.238.100 99.657Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)21.594.005 6.512.091Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)422.312 -447.091Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.726.523 347.345Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.217.155 2.671.695YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.718.725 -1.882.806İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-166.812 -77.175Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller36.100 28.495Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.223.925 -4.346.267Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.532.952 2.512.141Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-897.040 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.604.986 4.210.853Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.857.443 10.308.790Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-27.690.872 -8.568.563İhraç Edilen Sermaye Araçları3.915.000 2.500.000Temettü Ödemeleri-439.194 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-37.391 -29.374Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi559.694 58.766Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.663.110 5.058.508Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.862.158 2.824.122Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.525.268 7.882.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055219BIST