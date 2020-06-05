VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|40.622.285
|% 10,00
|LUKSK
|13,53
|3.356.974
|% 10,00
|BAYRK
|3,96
|272.076
|% 10,00
|RTALB
|18,73
|45.305.736
|% 9,98
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5776
|8,6206
|% 1,15
|Frank
|7,0012
|7,0434
|% -0,52
|Riyal
|1,7998
|1,8088
|% 0,38
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-31,28
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,29
|Cumhuriyet
|2.388
|2.419
|-28,70
|Tam
|2.459
|2.485
|-33,20
|Yarım
|1.200
|1.215
|-14,40
|Çeyrek
|600
|608
|-7,20
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,36
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|1,86
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem