***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.03.2021 16:16
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bunu takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde Vakıf Katılım'ın tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, uzun vadeli yerel para ve yabancı para not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.
Bu kapsamda Vakıf Katılım Bankası A.Ş 'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu "B", Görünüm (Durağan),
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "BB-", Görünüm (Durağan),
Kısa vadeli yabancı para kredi notu "B",
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu "B",
Finansal kapasite notu "b",
Destek notu "4"
Destek tabanı notu "B",
Uzun vadeli ulusal kredi notu "AA" (tur), Görünüm (Durağan).
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914496
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0958
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1368
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05409,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,70
|Açılış
|: 409,91
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3871
|7,3908
|% 1,30
|
|Euro
|8,9205
|8,9270
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,2646
|10,3160
|% 1,41
|
|Frank
|8,0370
|8,0854
|% 1,21
|
|Riyal
|1,9634
|1,9733
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,52
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,77
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|63,61
|63,61
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem