***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bunu takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde Vakıf Katılım'ın tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, uzun vadeli yerel para ve yabancı para not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.Bu kapsamda Vakıf Katılım Bankası A.Ş 'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun vadeli yabancı para kredi notu "B", Görünüm (Durağan),Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu "BB-", Görünüm (Durağan),Kısa vadeli yabancı para kredi notu "B",Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu "B",Finansal kapasite notu "b",Destek notu "4"Destek tabanı notu "B",Uzun vadeli ulusal kredi notu "AA" (tur), Görünüm (Durağan).Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914496BIST