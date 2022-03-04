***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya revize etmesini takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel para derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya, kamusal destek notunu ise "b"den "b-"ye revize etmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.Uzun Vadeli YPB (Görünüm:Negatif)Kısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB+ (Görünüm:Negatif)Kısa Vadeli TLFinansal Kapasite NotuUzun Vadeli Ulusal NotuAA (tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağanDevlet Desteğib-Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007303BIST