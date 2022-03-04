***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.03.2022 16:14
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya revize etmesini takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel para derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya, kamusal destek notunu ise "b"den "b-"ye revize etmiştir. Diğer derecelendirme notları teyit edilmiştir. Bankanın güncel notları aşağıda yer almaktadır.
Uzun Vadeli YP
B (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
B+ (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli TL
B
Finansal Kapasite Notu
b
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA (tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Durağan
Devlet Desteği
b-
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007303
BIST
17:321.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -23,99
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3214,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3215,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:32895,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 16,66
|Açılış
|: 895,84
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
895,84
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AVOD
|1,44
|21.314.557
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.060.332
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.509
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|63.247.890
|% -6,15
|
|DOCO
|1.233,90
|26.081.630
|% -5,56
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KSTUR
|245,80
|163.492
|% -5,10
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|EREGL
|34,36
|2.452.669.676
|% -2,77
|
|THYAO
|25,56
|1.827.302.303
|% -1,46
|
|ASELS
|24,40
|1.424.707.689
|% 2,43
|
|GARAN
|11,91
|1.323.973.010
|% 1,10
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|DOHOL
|2,90
|801.217.668
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,66
|641.806.538
|% 0,00
|
|PETKM
|8,03
|1.128.997.311
|% 1,65
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2623
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5820
|15,6327
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,8011
|18,8954
|% 0,16
|
|Frank
|15,4368
|15,5298
|% 0,88
|
|Riyal
|3,7899
|3,8089
|% 1,06
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.91 ) 1, 818
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, INVES, MEDTR, ODAS, BUCIM
-
17:42
ATEKS, MEDTR, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 151 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:40AEFES
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 721 adet işlem