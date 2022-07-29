***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.07.2022 15:28
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 08.07.2022 tarihinde Türkiye'nin ulusal kredi notunu düşürmesini takiben, 26.07.2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir.
Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL B (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli TL B
Finansal Kapasite Notu b-
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Devlet Desteği Destek Yok
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049222
BIST
16:082.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 39,42
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:0817,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:0818,2172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0592
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:081.012,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.012,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.512.247
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.863.024
|% 9,91
|
|YAYLA
|6,36
|70.367.925
|% 9,84
|
|KZBGY
|70,85
|11.983.371
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|59,95
|11.447.885
|% -7,63
|
|LIDFA
|9,24
|42.246.683
|% -6,00
|
|THYAO
|50,20
|2.224.204.119
|% 1,01
|
|FROTO
|303,60
|1.205.691.079
|% 6,53
|
|SISE
|21,60
|1.135.151.951
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,60
|945.040.351
|% 1,06
|
|TUPRS
|264,60
|879.154.730
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,10
|673.199.880
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,69
|263.641.002
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,72
|694.567.403
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,60
|945.040.351
|% 1,06
|
|ODAS
|3,69
|369.998.062
|% -0,81
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9182
|17,9274
|% 0,03
|
|Euro
|18,2028
|18,2172
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,6158
|21,7242
|% -0,72
|
|Frank
|18,6317
|18,7439
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7571
|4,7809
|% -0,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.282
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,45
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 42 artarak (% 1.58 ) 2, 274
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, UZERB, UTPYA, YAYLA, BEYAZ
-
16:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, EMNIS, KZBGY
-
16:23
YAYLA, FROTO, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
SNGYO, RHEAG, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında