***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.10.2022 14:40
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22.09.2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.
Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL B (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli TL B
Finansal Kapasite Notu b-
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Devlet Desteği Destek Yok
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070731
BIST
14:413.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 12,29
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:4118,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:4118,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:41997,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 997,39
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ERCB
|46,72
|48.047.343
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.172.272
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.170.864
|% 9,84
|
|IHAAS
|69,65
|11.126.126
|% 9,34
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.903.442
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.431.047
|% -9,94
|
|MARTI
|4,07
|77.644.719
|% -9,56
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|2.756.080.406
|% -0,12
|
|PETKM
|15,04
|2.051.433.223
|% 3,30
|
|SASA
|86,25
|2.040.916.135
|% 0,58
|
|ASELS
|32,54
|1.360.988.024
|% -0,73
|
|EKGYO
|4,35
|1.204.030.809
|% 0,69
|
|EKGYO
|4,35
|1.204.030.809
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|248.131.447
|% 1,75
|
|PETKM
|15,04
|2.051.433.223
|% 3,30
|
|AKFGY
|4,12
|436.767.595
|% 8,14
|
|ODAS
|7,92
|840.363.704
|% 5,18
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5806
|18,5858
|% 0,05
|
|Euro
|18,0626
|18,0759
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,5556
|20,6587
|% 0,36
|
|Frank
|18,5964
|18,7084
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,07
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|1,50
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-2,13
|