***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22.09.2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Negatif)Kısa Vadeli YP BUzun Vadeli TL B (Görünüm:Negatif)Kısa Vadeli TL BFinansal Kapasite Notu b-Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü DurağanDevlet Desteği Destek YokKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070731BIST