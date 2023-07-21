***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.07.2023 16:55
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20.07.2023 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.
Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL B (Görünüm:Negatif)
Kısa Vadeli TL B
Finansal Kapasite Notu b-
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Devlet Desteği Destek Yok
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174213
BIST