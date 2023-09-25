***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 13:29
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22.09.2023 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde revize etmiştir.
Uzun Vadeli TL B (Görünüm:Durağan)
Kısa Vadeli TL B
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur) (Görünüm:Durağan)
Devlet Desteği Destek Yok
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197068
BIST
'
17:068.285
En Düşük
|Değişim
|: 3,06%
|| 246,17
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0627,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0689
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0628,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1068
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8122
17:061.683,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.683,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CIMSA
|325,70
|863.325.226
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,50
|52.682.588
|% -8,08
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|TUPRS
|164,40
|8.172.665.090
|% 6,68
|
|THYAO
|231,20
|7.796.554.092
|% 2,26
|
|KONTR
|339,60
|5.494.516.810
|% 6,26
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,07
|1.583.425.689
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,06
|2.312.587.149
|% 1,90
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,91
|1.159.619.501
|% 5,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2051
|27,2100
|% 0,25
|
|Euro
|28,8257
|28,8405
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1368
|33,3030
|% 0,05
|
|Frank
|29,7226
|29,9017
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2318
|7,2681
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|2,88
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.135
|11.206
|16,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|8,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:03
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
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17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:18
YONGA, KAPLM, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında