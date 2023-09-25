***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22.09.2023 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde revize etmiştir.Uzun Vadeli TL B (Görünüm:Durağan)Kısa Vadeli TL BUzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur) (Görünüm:Durağan)Devlet Desteği Destek YokKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197068BIST