***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 06.02.2024 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde revize etmiştir.Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Durağan)Kısa Vadeli YP BUzun Vadeli TL B (Görünüm:Durağan)Kısa Vadeli TL BFinansal Kapasite Notu b-Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü DurağanDevlet Desteği Destek Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247554BIST