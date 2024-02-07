***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.02.2024 14:51
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 06.02.2024 tarihinde Vakıf Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde revize etmiştir.
Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Durağan)
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL B (Görünüm:Durağan)
Kısa Vadeli TL B
Finansal Kapasite Notu b-
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Devlet Desteği Destek Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247554
BIST
'
16:488.888
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4830,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0474
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4832,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0995
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:482.002,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,38
|Açılış
|: 2.002,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:48
|AVHOL
|56,70
|140.572.940
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.263.210.677
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|184.007.991
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|146.139.876
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,26
|29.294.264
|% -49,50
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|177.278.407
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,25
|6.125.740.191
|% -0,95
|
|EREGL
|45,20
|6.029.762.589
|% 2,26
|
|TUPRS
|155,20
|4.707.573.951
|% 0,45
|
|PETKM
|23,86
|4.503.605.128
|% 1,71
|
|SAHOL
|80,45
|4.213.431.931
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,03
|1.511.111.559
|% 0,60
|
|TSPOR
|1,75
|418.024.446
|% 5,42
|
|AKFGY
|2,25
|465.293.384
|% 2,74
|
|PETKM
|23,86
|4.503.605.128
|% 1,71
|
|ADESE
|2,88
|448.112.818
|% 9,92
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5945
|30,5997
|% 0,16
|
|Euro
|32,9841
|32,9943
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,5271
|38,7204
|% 0,37
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1334
|8,1742
|% 0,12
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|886,65
|888,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|932,14
|936,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,12
|2.036,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:48
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17:02KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 182 adet işlem
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17:01SAYAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 116.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 790 adet işlem
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17:00SDTTR
Yüzde 5.00 oranında artışla 446.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 774, 951 adet işlem
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16:59CANTE
Yüzde 4.10 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 624, 786 adet işlem
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16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, AKBNK, KCHOL