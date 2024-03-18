***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 21:48
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15.03.2024 tarihinde Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde revize etmiştir.
Uzun Vadeli YP B- (Görünüm:Pozitif)
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL B+ (Görünüm:Pozitif)
Kısa Vadeli TL B
Finansal Kapasite Notu b-
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Devlet Desteği b-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260029
BIST
'
18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1790
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0311
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,24
|Açılış
|: 2.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2965
|32,3061
|% 0,56
|
|Euro
|35,1318
|35,1491
|% 0,09
|
|Sterlin
|42,2131
|42,4247
|% 1,51
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% 1,02
|
|Riyal
|8,8436
|8,8879
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|917,75
|919,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,25
|1.034,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,03
|87,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,03
|2.160,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV