***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 6 Kasım 2020 tarih ve 2020/495 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne) atanan Sayın Naci Ağbal, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 6 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887049BIST