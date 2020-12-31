***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunca, 31.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Hüseyin Tunç'un, BDDK tarafından uygun görülmesi kaydıyla, Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896103BIST