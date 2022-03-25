***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 17:37
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Bankamızın
hali hazırda bankamız Yönetim Kurulu üyesi olan
Sayın Osman Çelik'in, BDDK tarafından uygun görülmesi kaydıyla, Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. Sayın İkram Göktaş'ın bankamızdaki Yönetim Kurulu üyeliği görevi devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013125
BIST
17:272.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,84
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2714,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2716,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0542
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:27932,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 932,35
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ACSEL
|29,04
|31.458.174
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|KTSKR
|35,08
|179.796.232
|% 9,97
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,88
|22.659.142
|% -5,04
|
|PRZMA
|3,63
|1.247.190
|% -4,47
|
|KONKA
|13,19
|131.947.004
|% -4,21
|
|ISSEN
|15,34
|17.771.810
|% -4,01
|
|KRDMD
|15,38
|1.526.914.303
|% 0,07
|
|SASA
|59,90
|1.301.534.772
|% 2,31
|
|THYAO
|28,28
|1.235.167.586
|% 0,57
|
|KARSN
|4,82
|1.180.083.043
|% 7,11
|
|GARAN
|12,09
|1.093.897.512
|% 0,33
|
|KARSN
|4,82
|1.180.083.043
|% 7,11
|
|ODAS
|1,66
|215.208.502
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,25
|380.753.449
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,93
|438.324.659
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,38
|1.526.914.303
|% 0,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8481
|14,8534
|% 0,20
|
|Euro
|16,3697
|16,3826
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,5392
|19,6372
|% 0,30
|
|Frank
|15,9171
|16,0130
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,25
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,82
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.139
|6.292
|-15,45
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,48
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
17:27
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17:42EGSER
Yüzde 5.76 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 162 adet işlem
-
17:40AGHOL
Yüzde 7.30 oranında artışla 36.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 681, 459 adet işlem
-
17:39BAKAB
Yüzde 6.13 oranında artışla 19.91 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 031 adet işlem
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 9 artarak (% 0.10 ) 1, 962
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, SERVE, KTSKR, ACSEL, ENSRI, ULUSE, CEMTS