***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Bankamızınhali hazırda bankamız Yönetim Kurulu üyesi olanSayın Osman Çelik'in, BDDK tarafından uygun görülmesi kaydıyla, Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. Sayın İkram Göktaş'ın bankamızdaki Yönetim Kurulu üyeliği görevi devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013125BIST