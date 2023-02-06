***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Sayın Burhan Ersoy, yaş haddi sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmasına müteakip bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden 06.02.2023 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110002BIST