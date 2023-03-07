***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Kurumsal İletişim ve Gayrimenkul Yönetimi İş Ailesi Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapan Betül Yılmaz, 7 Mart 2023 tarihi itibarıyla emekli olmak suretiyle görevinden ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121131BIST