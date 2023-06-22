***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22/06/2023 tarihli ve 32229 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Osman ÇELİK, bu sebeple Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifa etmiştir.Sayın Osman ÇELİK'ten boşalan Genel Müdürlük makamına 22/06/2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İkram GÖKTAŞ Vekil Genel Müdür sıfatıyla atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161378BIST