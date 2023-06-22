***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 18:17
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/06/2023 tarihli ve 32229 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Osman ÇELİK, bu sebeple Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifa etmiştir.
Sayın Osman ÇELİK'ten boşalan Genel Müdürlük makamına 22/06/2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İkram GÖKTAŞ Vekil Genel Müdür sıfatıyla atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161378
BIST
'
18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 4,74%
|| 1,1177
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0374
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 1,1885
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.522,56
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 57,97
|Açılış
|: 1.521,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.527,43
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,6320
|24,6841
|% 4,74
|
|Euro
|26,9785
|27,0374
|% 4,60
|
|Sterlin
|31,4132
|31,5708
|% 4,71
|
|Frank
|27,4555
|27,6208
|% 4,44
|
|Riyal
|6,5693
|6,6022
|% 4,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-16,06
|
|Altın Gr.
|1.523
|1.523
|58,65
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.798
|4.991
|220,00
|
|Çeyrek
|2.406
|2.495
|109,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|17,85
|17,87
|0,69
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875