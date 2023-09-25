***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdüren Sayın İkram GÖKTAŞ, 25/09/2023 tarihinde tüm görevlerinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine istifa etmiştir.Sayın İkram GÖKTAŞ' tan boşalan Genel Müdürlük makamına 25/09/2023 tarihinden itibaren Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ahmet OCAK Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197137BIST