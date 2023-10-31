***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 31/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Mehmet Ali AKBEN'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212445BIST