***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2021Mevcut Sermaye (TL)3220000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)5720000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)2500000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 77,6Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, 17/02/2021 tarihli kararıyla Bankamızın 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.220.000.000-TL olan sermayesinin, 2.500.000.000-TL artırılarak çıkarılmış sermayesinin 5.720.000.000-TL olarak belirlenmesine ve artırılan 2.500.000.000-TL'nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar vermiştir.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910277BIST