***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
18.02.2021 12:30
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Mevcut Sermaye (TL)
3220000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
5720000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
2500000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 77,6
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
18/02/2021
Açıklamalar
3.220.000.000-TL olan Bankamız sermayesinin, 2.500.000.000-TL artırılmasına, böylece 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 5.720.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 17/02/2021 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 18/02/2021 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910784
BIST