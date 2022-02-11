***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
11.02.2022 14:30
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/02/2022
Mevcut Sermaye (TL)
5720000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
9635000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
3915000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 68,4
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, 11/02/2022 tarihli kararıyla Bankamızın 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.720.000.000-TL olan sermayesinin, 3.915.000.000-TL artırılarak çıkarılmış sermayesinin 9.635.000.000-TL olarak belirlenmesine ve artırılan 3.915.000.000-TL'nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar vermiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001066
BIST