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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

21.02.2023 17:08
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2023
Mevcut Sermaye (TL)
9635000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
14635000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
5000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 51,9
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu, 21/02/2023 tarihli kararıyla Bankamızın 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, -TL olan sermayesinin, 5.000.000.000-TL artırılarak ödenmiş sermayesinin 14.635.000.000-TL olarak belirlenmesine ve artırılan 5.000.000.000-TL'nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar vermiştir. 9.635.000.000
   Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115574


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VKGYO 4,73 118.179.694 % 10,00  
MRSHL 685,40 65.935.791 % 10,00  
EYGYO 16,72 143.366.375 % 10,00  
KONYA 4.774,00 90.115.385 % 10,00  
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Altın Gr. 1.113 1.114 -3,21  
Cumhuriyet 7.609 7.724 5,00  
Tam 7.633 7.703 24,00  
Yarım 3.729 3.770 12,00  
Çeyrek 1.865 1.885 6,00  
Gümüş.Ons 21,86 21,88 0,05  
Gümüş Gr. 13,26 13,27 0,01  
B. Petrol 83,00 83,00 -1,07  
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