***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi21/02/2023Mevcut Sermaye (TL)9635000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)14635000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)5000000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 51,9Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, 21/02/2023 tarihli kararıyla Bankamızın 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, -TL olan sermayesinin, 5.000.000.000-TL artırılarak ödenmiş sermayesinin 14.635.000.000-TL olarak belirlenmesine ve artırılan 5.000.000.000-TL'nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar vermiştir. 9.635.000.000Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115574BIST