***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
27.02.2023 16:43
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2023
Mevcut Sermaye (TL)
9635000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
14635000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
5000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 51,9
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
24/02/2023
Açıklamalar
9.635.000.000-TL olan Bankamız sermayesinin, 5.000.000.000-TL artırılmasına, böylece 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın ödenmiş sermayesinin 14.635.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 21/02/2023 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 24/02/2023 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117109
BIST