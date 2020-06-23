***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıBÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıBETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıSABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı BankacıALPASLAN ÖZEN Hukuk ve Kredi İzleme Direktörü Avukat Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliMEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Teknogirişim GSYF-Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadesi-Teknoloji Danışma Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852498BIST