***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 16:24
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALPASLAN ÖZEN Hukuk ve Kredi İzleme Direktörü Avukat Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Teknogirişim GSYF-Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadesi-Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852498
BIST
16:19116.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 870,93
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:196,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:197,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0611
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:19388,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,35
|Açılış
|: 388,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,68
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.608.579
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.780
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.234.475
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.766.049
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.537.715
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,78
|619.893.067
|% -7,38
|
|KRDMD
|2,98
|1.188.834.873
|% 2,41
|
|KARSN
|2,76
|945.064.746
|% 8,24
|
|PETKM
|4,18
|925.144.494
|% 1,46
|
|GARAN
|8,52
|645.840.846
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,78
|619.893.067
|% -7,38
|
|KRDMD
|2,98
|1.188.834.873
|% 2,41
|
|SKBNK
|1,41
|554.374.348
|% 5,22
|
|KARSN
|2,76
|945.064.746
|% 8,24
|
|ODAS
|2,17
|599.630.396
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,96
|445.572.822
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5391
|8,5819
|% 0,34
|
|Frank
|7,2353
|7,2789
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|10,69
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.531
|7,70
|
|Tam
|2.584
|2.595
|8,00
|
|Yarım
|1.259
|1.269
|3,90
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
|