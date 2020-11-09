***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2020 17:40
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Ticaret Merkezi Meclis Üyesi, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Vadi Trade - Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
İKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Mülga Hazine Müsteşarı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
ALPASLAN ÖZEN Hukuk ve Kredi İzleme Direktörü Avukat Direktör Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Direktör Teknogirişim GSYF-Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadisi-Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887227
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