Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.02.2021 15:57



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.720.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 5662800000 TRY 99
Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 14300000 TRY 0,25
Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 14300000 TRY 0,25
Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 14300000 TRY 0,25
Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 14300000 TRY 0,25
TOPLAM 5720000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910808


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.546
Değişim :  0,38% |  5,82
Açılış :  1.548  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.563 En Düşük
1.544
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 66,00 181.798.346 % 10,00  
DMSAS 8,36 60.533.640 % 10,00  
TMSN 19,37 266.438.931 % 9,99  
HEKTS 31,70 609.488.990 % 9,99  
DOAS 38,98 205.548.686 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9887 6,9905 % 0,35  
Euro 8,4456 8,4559 % 0,77  
Sterlin 9,7294 9,7782 % 1,08  
Frank 7,7712 7,8180 % 0,69  
Riyal 1,8597 1,8690 % 0,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 4,39  
Altın Gr. 400 400 2,31  
Cumhuriyet 2.652 2.692 -15,00  
Tam 2.637 2.704 -18,05  
Yarım 1.275 1.308 -8,73  
Çeyrek 639 654 -4,37  
Gümüş.Ons 27,10 27,14 -0,25  
Gümüş Gr. 6,09 6,09 -0,03  
B. Petrol 64,11 64,11 -0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru