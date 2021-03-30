Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2021 20:25



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Üniveristesi Mtevelli Heyet Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
İKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Mülga Hazine Müsteşarı
BURHAN ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili), Ücretlendirme Komitesi Başkanı Vakıflar Genel Müdürü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
SERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Prof. Dr. (Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi), Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922005


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.396
Değişim :  0,23% |  3,22
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 375,10 115.038.713 % 10,00  
FRIGO 35,20 14.185.383 % 10,00  
JANTS 621,50 155.243.671 % 10,00  
VANGD 6,93 20.379.379 % 10,00  
BRYAT 437,60 73.601.662 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3545 8,3573 % 1,92  
Euro 9,8006 9,8138 % 1,51  
Sterlin 11,4317 11,4891 % 1,71  
Frank 8,8349 8,8882 % 1,73  
Riyal 2,2219 2,2330 % 2,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.683 -29,46  
Altın Gr. 452 452 1,26  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 -0,74  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,08  
B. Petrol 64,03 64,03 -0,89  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru