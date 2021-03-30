***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Üniveristesi Mtevelli Heyet Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu BaşkanıMUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi ÜyesiİLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu BaşkanıİKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Mülga Hazine MüsteşarıBURHAN ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili), Ücretlendirme Komitesi Başkanı Vakıflar Genel Müdürü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu ÜyesiSERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Prof. Dr. (Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi), Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922005BIST