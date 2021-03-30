***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2021 20:25
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Üniveristesi Mtevelli Heyet Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
İKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Mülga Hazine Müsteşarı
BURHAN ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili), Ücretlendirme Komitesi Başkanı Vakıflar Genel Müdürü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
SERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Prof. Dr. (Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi), Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922005
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