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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.07.2021 16:47



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Uluslararası Bankacılık Müdürü
EVREN UÇAK Uluslararası Bankacılık Yönetmeni
HÜSEYİN BERAT BULUT Hazine Yönetmeni
ZAFER TAŞDELEN Hazine Operasyon Yönetmeni
SELÇUK ZÜLFİKAR Hazine Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945840


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,21 163.578.352 % 10,00  
SERVE 16,72 576.731 % 10,00  
EUKYO 6,60 5.995.076 % 10,00  
BIOEN 22,50 130.321.743 % 9,97  
VAKFN 10,70 19.349.930 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6944 8,7002 % 0,57  
Euro 10,2962 10,3018 % 0,10  
Sterlin 11,9577 12,0176 % 0,76  
Frank 9,3823 9,4388 % 0,80  
Riyal 2,3109 2,3225 % 0,50  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 5,37  
Altın Gr. 498 498 4,33  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.283 3.368 21,88  
Yarım 1.587 1.629 10,59  
Çeyrek 796 815 5,29  
Gümüş.Ons 26,36 26,39 0,35  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,13  
B. Petrol 75,92 75,92 0,08  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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