***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 09:04
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Uluslararası Bankacılık Müdürü
HÜSEYİN BERAT BULUT Hazine Yönetmeni
ZAFER TAŞDELEN Hazine Operasyon Yönetmeni
SELÇUK ZÜLFİKAR Hazine Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955800
BIST
11:531.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:538,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:5310,1916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0369
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:53485,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,80
|Açılış
|: 485,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:53
|SELGD
|5,61
|6.311.647
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.706.484
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.974.255
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.844.679
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.068.780
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.525.592
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,90
|22.852.174
|% -7,74
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,27
|7.457.825
|% -6,69
|
|KRONT
|46,68
|15.017.225
|% -5,96
|
|SISE
|8,23
|553.358.920
|% 2,88
|
|GARAN
|9,31
|449.540.143
|% 0,87
|
|GENIL
|13,71
|366.404.716
|% 5,46
|
|KRDMD
|8,01
|340.787.319
|% 0,12
|
|THYAO
|12,86
|207.016.577
|% 0,23
|
|SISE
|8,23
|553.358.920
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|130.330.815
|% 0,81
|
|GARAN
|9,31
|449.540.143
|% 0,87
|
|KRDMD
|8,01
|340.787.319
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,48
|166.843.654
|% 0,92
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6587
|8,6624
|% 0,54
|
|Euro
|10,1847
|10,1916
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0114
|% 0,30
|
|Frank
|9,4017
|9,4583
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2995
|2,3110
|% 0,39
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,82
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-14,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,02
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,72
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-2,82
|