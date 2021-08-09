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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2021 09:18



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. - SARAY MAH. DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:10 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0(216) 800 55 55 [SANTRAL], 0(216) 800 38 76 [YATIRIMCI İLİŞKİLERİ] 0(216) 800 55 56 [FAKS]




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955801


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALBRK 1,62 52.557.194 % 0,00  
BLCYT 19,48 16.013.249 % 0,00  
OZGYO 1,56 8.983.258 % 0,00  
NTHOL 3,93 34.892.246 % 0,00  
TEKTU 1,48 10.492.954 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6524 8,6590 % 0,50  
Euro 10,1898 10,2028 % 0,47  
Sterlin 11,9375 11,9974 % 0,18  
Frank 9,3874 9,4439 % 0,10  
Riyal 2,2924 2,3039 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 -17,51  
Altın Gr. 484 484 -4,04  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -2,00  
Tam 3.229 3.309 -40,92  
Yarım 1.561 1.601 -19,79  
Çeyrek 783 800 -9,89  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 -0,43  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 -0,09  
B. Petrol 69,08 69,08 -1,62  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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