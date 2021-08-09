***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 09:18
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. - SARAY MAH. DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:10 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0(216) 800 55 55 [SANTRAL], 0(216) 800 38 76 [YATIRIMCI İLİŞKİLERİ] 0(216) 800 55 56 [FAKS]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955801
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
0
En Düşük
0
18:058,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
18:0510,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0481
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2042
En Düşük
10,1261
18:05485,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,91
|Açılış
|: 485,62
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,62
|52.557.194
|% 0,00
|
|BLCYT
|19,48
|16.013.249
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,56
|8.983.258
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,93
|34.892.246
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,48
|10.492.954
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,62
|52.557.194
|% 0,00
|
|BLCYT
|19,48
|16.013.249
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,56
|8.983.258
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,93
|34.892.246
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,48
|10.492.954
|% 0,00
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% 0,00
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 0,00
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 0,00
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 0,00
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,00
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6524
|8,6590
|% 0,50
|
|Euro
|10,1898
|10,2028
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9974
|% 0,18
|
|Frank
|9,3874
|9,4439
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-17,51
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında