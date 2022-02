***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.635.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 9538650000 TRY 99Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 24087500 TRY 0,25Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 24087500 TRY 0,25Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 24087500 TRY 0,25Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 24087500 TRY 0,25TOPLAM 9635000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002768BIST