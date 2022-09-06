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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2022 11:01
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ÇELİK Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
SABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BÜLENT TABAN Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN TUNÇ Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis Müdürü Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Yatırım Komite Üyesi
ALPASLAN ÖZEN Operasyon ve Hukuk Direktörü Avukat Hukuk Müşaviri, Direktör Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Üyesi
MEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Direktör Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadisi Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi ,Bilişim Vadisi GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
MUHLİS YAZGAN Bireysel Bankacılık ve Ürün Yönetimi Direktörü Bankacı Direktör, Kredi İzleme Müdürü, Kredi İzleme ve Tahsilatlar Müdürü, Perakende Bankacılık Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060380


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ICBCT 8,72 101.237.563 % 9,96  
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Yarım 3.300 3.343 12,00  
Çeyrek 1.655 1.674 8,00  
Gümüş.Ons 18,26 18,28 0,10  
Gümüş Gr. 10,75 10,76 0,10  
B. Petrol 93,25 93,25 -2,49  
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