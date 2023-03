***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.635.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 14488650000 TRY 99Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 36587500 TRY 0,25Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 36587500 TRY 0,25Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 36587500 TRY 0,25Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 36587500 TRY 0,25TOPLAM 14635000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu BaşkanıMUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiİLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu BaşkanıOSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu BaşkanıİKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Prof. Dr. (Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi), Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Bereket Sigorta Danışma Kurulu BaşkanıSİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Vakıflar Genel MüdürüYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ÇELİK Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu BaşkanıSABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi ÜyesiAHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıBÜLENT TABAN Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıHÜSEYİN TUNÇ Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis Müdürü Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Yatırım Komite ÜyesiALPASLAN ÖZEN Operasyon ve Hukuk Direktörü Avukat Hukuk Müşaviri, Direktör Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Komitesi ÜyesiMEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Direktör Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadisi Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi ,Bilişim Vadisi GSYF Yatırım Komitesi ÜyesiMUHLİS YAZGAN Bireysel Bankacılık ve Ürün Yönetimi Direktörü Bankacı Direktör, Kredi İzleme Müdürü, Kredi İzleme ve Tahsilatlar Müdürü, Perakende Bankacılık MüdürüERSİN ÇATALBAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol Müdürü