Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2023 16:22
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.635.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 14488650000 TRY 99
Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 36587500 TRY 0,25
Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 36587500 TRY 0,25
Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 36587500 TRY 0,25
Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 36587500 TRY 0,25
TOPLAM 14635000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
İKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Prof. Dr. (Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi), Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Bereket Sigorta Danışma Kurulu Başkanı
SİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Vakıflar Genel Müdürü

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ÇELİK Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
SABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BÜLENT TABAN Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN TUNÇ Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis Müdürü Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Yatırım Komite Üyesi
ALPASLAN ÖZEN Operasyon ve Hukuk Direktörü Avukat Hukuk Müşaviri, Direktör Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Üyesi
MEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Direktör Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadisi Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi ,Bilişim Vadisi GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
MUHLİS YAZGAN Bireysel Bankacılık ve Ürün Yönetimi Direktörü Bankacı Direktör, Kredi İzleme Müdürü, Kredi İzleme ve Tahsilatlar Müdürü, Perakende Bankacılık Müdürü
ERSİN ÇATALBAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121645


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.438
Değişim :  1,05% |  56,48
Açılış :  5.379  
Önceki Kapanış :  5.382  
En Yüksek
5.442 En Düşük
5.341
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 25,30 61.597.755 % 10,00  
LIDFA 5,39 87.612.243 % 10,00  
SDTTR 101,20 411.372.350 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.822.134 % 10,00  
SOKE 17,18 530.484.412 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9340 18,9439 % 0,12  
Euro 20,0149 20,0241 % 0,32  
Sterlin 22,3010 22,4128 % -0,04  
Frank 20,0110 20,1316 % 0,03  
Riyal 5,0299 5,0551 % 0,09  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 3,75  
Altın Gr. 1.108 1.108 4,04  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.543 7.611 28,00  
Yarım 3.685 3.724 13,00  
Çeyrek 1.843 1.862 7,00  
Gümüş.Ons 20,11 20,13 0,04  
Gümüş Gr. 12,28 12,29 0,07  
B. Petrol 82,74 82,74 -0,55  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru