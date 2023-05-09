***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksVAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. - SARAY MAH. DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:10 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0(216) 800 55 55 [SANTRAL], 0(216) 800 39 84 [YATIRIMCI İLİŞKİLERİ] 0(216) 800 55 56 [FAKS]Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi -İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Meclis ÜyesiOSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendime Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu BaşkanıİKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı Katfintek Bilişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıSERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Bereket Sigorta Danışma Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Sigorta Yönetim Kurulu BaşkanıSİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi T.C. Vakıflar Genel MüdürüYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ÇELİK Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendime Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu BaşkanıSABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi ÜyesiAHMET OCAK Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıBÜLENT TABAN Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıHÜSEYİN TUNÇ Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis Müdürü Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Yatırım Komite ÜyesiALPASLAN ÖZEN Operasyon ve Hukuk Direktörü Avukat Hukuk Müşaviri, Direktör Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Komitesi ÜyesiMEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Direktör Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadisi Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi ,Bilişim Vadisi GSYF Yatırım Komitesi ÜyesiMUHLİS YAZGAN Bireysel Bankacılık ve Ürün Yönetimi Direktörü Bankacı Direktör, Kredi İzleme Müdürü, Kredi İzleme ve Tahsilatlar Müdürü, Perakende Bankacılık MüdürüERSİN ÇATALBAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAHMET İLYAS ÇÖLLÜ Uluslararası Bankacılık MüdürüHÜSEYİN BERAT BULUT Hazine Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148864BIST