***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 09:04
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. - SARAY MAH. DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:10 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0(216) 800 55 55 [SANTRAL], 0(216) 800 34 13 [YATIRIMCI İLİŞKİLERİ] 0(216) 800 55 56 [FAKS]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153992
BIST
10:364.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 35,70
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.467
En Düşük
4.437
10:3619,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3621,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0479
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:361.255,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:36
|MRGYO
|4,53
|9.695.724
|% 7,35
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|MARKA
|19,05
|60.941
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,49
|96.031.039
|% -7,72
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|GEREL
|15,86
|15.133.599
|% -5,20
|
|THYAO
|136,10
|795.287.715
|% 1,49
|
|SMRTG
|76,35
|570.260.487
|% 2,35
|
|EKGYO
|6,55
|376.303.686
|% 1,39
|
|ASELS
|41,46
|344.598.844
|% 3,03
|
|KONTR
|120,30
|328.721.421
|% 5,90
|
|EKGYO
|6,55
|376.303.686
|% 1,39
|
|AVOD
|3,04
|113.766.778
|% 4,83
|
|HALKB
|12,02
|229.176.112
|% 0,50
|
|ISCTR
|10,41
|184.202.630
|% -0,10
|
|YKBNK
|9,01
|137.914.611
|% -0,11
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9832
|19,9876
|% 0,30
|
|Euro
|21,4659
|21,4758
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6153
|24,7388
|% 0,51
|
|Frank
|22,0227
|22,1553
|% 0,47
|
|Riyal
|5,3133
|5,3400
|% 0,25
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.255
|10,89
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.474
|4.607
|25,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.304
|13,00
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|0,25
|