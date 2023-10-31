***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2023 21:31
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
SİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi T.C. Vakıflar Genel Müdürü
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi -
SERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Bereket Sigorta Danışma Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
MEHMET ALİ AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ALİ AKBEN Genel Müdür Bankacı T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AHMET OCAK Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katfintek Bilişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN TUNÇ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Kredi Tahsis Müdürü Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Yatırım Komite Üyesi
SABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
ERSİN ÇATALBAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol Müdürü Katfintek Bilişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET BÜTÜN Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Bankacı Direktör Teknogirişim GSYF Yatırım Komitesi Üyesi, Bilişim Vadisi Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi ,Bilişim Vadisi GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
MUHLİS YAZGAN Operasyon Direktörü Bankacı Direktör, Kredi İzleme Müdürü, Kredi İzleme ve Tahsilatlar Müdürü, Perakende Bankacılık Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN BERAT BULUT Hazine Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212717
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