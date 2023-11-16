***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, İEİS İlaç Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit Gazi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, My Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)SİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi T.C. Vakıflar Genel MüdürüİLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Meclis ÜyesiMUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi -SERVET BAYINDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Bereket Sigorta Danışma Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Sigorta Yönetim Kurulu BaşkanıİBRAHİM ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Yükseköğretim Kurulu ÜyesiMEHMET ALİ AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSABRİ ULUS Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218329BIST